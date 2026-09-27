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Зверев осигури победата на Европа в тенис турнира "Лейвър Къп"

Зверев осигури победата на Европа в тенис турнира "Лейвър Къп"

27 Септември, 2026 19:53 385 0

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Европейските тенисисти се нуждаеха от само две победи в последния ден на състезанието, за да си върнат ценния трофей

Зверев осигури победата на Европа в тенис турнира "Лейвър Къп" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Намиращият се на втора позиция в световната ранглиста по тенис Александър Зверев осигури крайната победа за тима на Европа срещу състава на Света в отборния турнир по тенис "Лейвър Къп" в Лондон, предаде БТА.

Германският представител, който спечели титлите от "Ролан Гарос" и Откритото първенство на САЩ през този сезон, се наложи със 7:6 (3), 6:3 срещу Лърнър Тиен от САЩ. 29-годишният Зверев осигури резултат от 13:5 и краен успех за Европа срещу Света в "О2 Арена".

Водени от капитана Яник Ноа европейските тенисисти се нуждаеха от само две победи в последния ден на състезанието, за да си върнат ценния трофей.

Мачовете в неделя носят по три точки, като отборът, достигнал първи 13 пункта, е краен победител. Спечелените двубои в петък и събота осигуряват съответно по една и две точки.

Финалистът от "Ролан Гарос" Флавио Коболи (Италия) си партнира с чеха Якуб Меншик в откриващия мач за деня. Двамата доближиха тима на Европа само на една победа от титлата след успех със в два сета с 7:5, 6:3 над Тейлър Фриц (САЩ) и Алекс де Минор (Австралия) от отбора на Света, с което преднината нарасна до 10:5.

След това на корта излезе Зверев и надделя над Тиен, за да осигури рекордната шеста титла за състава на Европа.

Германецът за четвърти път помогна на европейските тенисисти да триумфират в турнира, игран на твърда настилка. Той беше част от състава на Европа в Чикаго 2018, Женева 2019 и Бостън 2021 година.

Холивудската звезда Леонардо ди Каприо и швейцарската тенис легенда Роджър Федерер - съосновател и съсобственик на турнира "Лейвър Къп" бяха сред зрителите в препълнената лондонска зала.

Престижната надпревара се провежда за първи път през 2017 година.


Великобритания
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