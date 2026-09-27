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Нидерландия спечели гостуването си на Сърбия

Нидерландия спечели гостуването си на Сърбия

27 Септември, 2026 21:11 566 1

  • лига на нациите-
  • сърбия-
  • шави ернандес-
  • нидерландия

"Лалетата" постигнаха първия си успех под ръководството на Шави Ернандес

Нидерландия спечели гостуването си на Сърбия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нидерландия победи Сърбия с 2:1 в мач от втория кръг на Лига А в Лигата на нациите. "Лалетата" постигнаха първия си успех под ръководството на Шави Ернандес, предаде БНТ.

Първият точен удар за домакините на стадион "Райко Митич" в Белград дойде в 17-ата минута. Барт Вербруген се справи с шут на Деян Йовелич.

В 28-ата минута "оранжевите" получиха дузпа за нарушение на Алекса Терзич Алекса срещу Крисенсио Самървил. Mexx Меердинк откри резултата от бялата точка. До края на първото полувреме възпитаниците на Шави Ернандес можеха да удвоят преднината си, но Ваня Милинкович-Савич спаси изстрели на Мики ван де Вен и Дензъл Дъмфрис.

Само 54 секунди след началото на втората част футболистите на Велко Паунович възобновиха равенството. Удар на Саша Лукич отиде на пътя на Лука Йович. Нападателят изравни с шут от движение от непосредствена близост.

Резервата Рубен ван Бомел можеше да върне аванса на гостите, но стреля от воле в дясната греда. Мекс Меердинк възстанови преднината на гостите и удвои головата си сметка в 69-ата минута. Нападателят получи подаване в наказателното поле от Гуус Тил и се разписа с удар по земя от малък ъгъл.

До края на срещата Рубен ван Бомел и Крисенсио Самървил можеха да направят победата още по-убедителна, но Ваня Милинкович-Савич не позволи това да се случи.

Нидерландия оглавява класирането в група 2 с актив от 4 пункта. Сърбия остава на последното 4-о място без спечелена точка. В 21:45 часа започва вторият мач от групата, който противопоставя Германия и Гърция.


Сърбия
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