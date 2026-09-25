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Кай Хаверц напуска лагера на Германия

Кай Хаверц напуска лагера на Германия

25 Септември, 2026 16:17 467 0

  • кай хаверц-
  • арсенал-
  • германия-
  • контузия-
  • лига на нациите-
  • нидерландия-
  • юрген клоп-
  • the athletic-
  • висша лига

Нападателят получи травма по време на първото полувреме на двубоя с Нидерландия

Кай Хаверц напуска лагера на Германия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Кай Хаверц ще прекрати престоя си в лагера на германския национален отбор и ще се прибере в Арсенал, където ще премине обстойни медицински изследвания, информира The Athletic.

Нападателят получи травма по време на първото полувреме на двубоя с Нидерландия, завършил 1:1 в четвъртък в мач от Лигата на нациите.

Въпреки че в германския лагер, воден от Юрген Клоп, има притеснения относно подколянното сухожилие на футболиста, надеждите са състоянието на 27-годишния играч да не е сериозно.

Хаверц започна като титуляр и в петте мача на Арсенал във Висшата лига от началото на сезона, като до момента има два отбелязани гола.


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