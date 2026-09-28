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Гранд от Серия А се насочи към звезда на Манчестър Сити

Гранд от Серия А се насочи към звезда на Манчестър Сити

28 Септември, 2026 08:30 423 0

  • манчестър сити-
  • матео ковачич-
  • ювентус

„Старата госпожа“ следи ситуацията около Матео Ковачич, чийто договор с английския клуб изтича през 2027 година

Гранд от Серия А се насочи към звезда на Манчестър Сити - 1
Снимка: YouTube
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ювентус следи отблизо ситуацията около полузащитника на Манчестър Сити Матео Ковачич. „Бианконерите“ имаха желание да подсилят халфовата си линия още през лятото, но не успяха да привлекат Франк Кесие и сега отново проучват възможностите на трансферния пазар.

Според “La Gazzetta dello Sport” ръководството на Ювентус вече следи потенциални сделки за януарския трансферен прозорец. Отборът има нужда от подсилване на няколко позиции, включително централен защитник и ляв бек, но треньорът Лучано Спалети иска също нов футболист в средата на терена.

Ковачич е смятан за сравнително достъпна възможност, тъй като договорът му с Манчестър Сити е до лятото на 2027 година, а преговори за неговото продължаване все още не са започнали. В Ювентус смятат, че увеличаването на конкуренцията в халфовата линия на английския шампион може да намали игровото време на хърватина и да го убеди да се завърне в Италия.

Засега между клубовете няма преговори, но ситуацията със сигурност заслужава внимание. Ковачич има богат международен опит, а освен това познава отлично Серия А от престоя си в Интер преди трансфера в Реал Мадрид. Допълнителен фактор е състоянието на Кефрен Тюрам и Мануел Локатели, които ще бъдат извън игра до края на 2026 година, което ще направи привличането на опитен халф още по-важно за Ювентус.


Италия
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