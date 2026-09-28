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Украйна се готви за загуба на интернет заради руски удари
  Тема: Украйна

Украйна се готви за загуба на интернет заради руски удари

28 Септември, 2026 06:51 854 30

  • украйна-
  • интернет-
  • телекомуникации-
  • сергей корецки-
  • руски атаки

Премиерът Сергей Корецки заяви, че част от инфраструктурата се премества под земята, в облачни хранилища и извън страната.

Украйна се готви за загуба на интернет заради руски удари - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна се подготвя за възможна загуба на интернет достъпа заради целенасочени руски удари по центрове за данни и телекомуникационни обекти. Това заяви министър-председателят Сергей Корецки в интервю за предаването „ТСН. Тижден“, цитирано от „Украинската правда“.

„Трябва да изхождаме от най-лошия сценарий, да мислим така и да се подготвяме така“, каза Корецки. По думите му опасността за критичната инфраструктура ще се запази до края на пълномащабната война.

Премиерът коментира обсъжданията в Щаба на върховния главнокомандващ, посветени на руските атаки срещу телекомуникационни обекти. Той заяви, че Кабинетът на министрите използва различни решения, за да запази цифровите данни и оборудването.

Инфраструктурата се разпределя на различни места

Част от обектите се преместват под земята, други се съхраняват в облачни хранилища, а определено оборудване физически се изнася извън Украйна. Според Корецки трите подхода могат да бъдат използвани едновременно в зависимост от конкретната необходимост.

„Първо, защитаваме. Второ, има нестандартни решения. Нещо трябва да бъде под земята, нещо – в облака, нещо – зад граница, нещо – в смесен вариант, а за друго трябва да се използват и трите възможности едновременно“, заяви Сергей Корецки.

Той подчерта, че не съществува едно универсално правило за защита на подобни обекти. Подготовката е насочена към най-тежкия възможен сценарий, каза министър-председателят.

Стотици хиляди абонати са останали без връзка

Между 23 и 25 септември руски сили са извършили серия атаки срещу украинските центрове за данни UTELS, MiroHost и ДАТАГРУП, както и срещу комуникационни възли, съобщава „Украинската правда“. При ударите е унищожено или повредено оборудване на интернет доставчици и големи телекомуникационни компании.

Заради пораженията стотици хиляди абонати в Киев, Киевска област и други части на Украйна са се сблъскали с временно прекъсване на интернет услугите.

След атаките президентът Володимир Зеленски е свикал заседание на Щаба на върховния главнокомандващ. На длъжностни лица и ръководители на специалните служби са възложени допълнителни мерки за защита на телекомуникационната инфраструктура на страната.

Източници: Украинската правда


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Само

    19 1 Отговор
    бой !

    Коментиран от #26

    06:57 28.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 горките те

    27 1 Отговор
    те си загубиха половината население за един интернет се притеснили…

    Коментиран от #23

    06:58 28.09.2026

  • 5 Урко фашистите мога и без интернет

    18 0 Отговор
    Урки как е хотела метро

    06:59 28.09.2026

  • 6 Дааа...

    1 24 Отговор
    Край блатата от година нема интерНЕТ,ток, вОда, ПВО, флот.. чекат Ким да им изпрати
    Ххихихиии

    Коментиран от #9, #12

    07:00 28.09.2026

  • 7 "Водафон" и другите мобилни оператори

    22 0 Отговор
    също са дали фира!
    Тъй че не е само интернета! И телефонни връзки няма.

    07:00 28.09.2026

  • 8 Мисиркий

    24 0 Отговор
    Ако им спрат нетя, от къде ще се информираме за грандиозните успехи на великата украинска армия? Известно време ще се генерират "новини" с ИИ, ама после?

    07:02 28.09.2026

  • 9 Ромска махала

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "Дааа...":

    Във вашето село край блатата нали имате?

    07:03 28.09.2026

  • 10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 0 Отговор
    Плредната укроперемога, хаахахх

    07:04 28.09.2026

  • 11 Някой си

    9 0 Отговор
    А трябваше с това да започнат...

    07:06 28.09.2026

  • 12 Украинския флот

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Дааа...":

    Ох, ако си прав, поуспокои ни малко с тази информация!

    07:07 28.09.2026

  • 13 Закъснявате със статиите

    12 0 Отговор
    за победите на Зеленски! Хората чакат и нямат търпение.

    (Украинска Правда)

    07:12 28.09.2026

  • 14 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 0 Отговор
    В началото на всяка военна операция първата работа е да бъдат извадени от строя комуникациите и свързочните средствата на противника Ние се сетихме на петата година

    07:12 28.09.2026

  • 15 Хахахахаха

    10 0 Отговор
    Мале руснаците съсипаха укрите за два месеца, виждам как май и хората в Украйна ще се преместят за постоянно в метрото, искате война с Русия, сега си я получавате и според мен все още руснаците се гъбаркат с вас и действат с 50 процента

    07:12 28.09.2026

  • 16 НАЙ-СИГУРНО Е

    5 0 Отговор
    Цялата Бандерия да я изнесете извън страната.

    07:16 28.09.2026

  • 17 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 0 Отговор
    Белоусов е икономист Дано си е направил добре сметката Той знае колко трябва да произведе за да направи всичко на мармалад

    07:18 28.09.2026

  • 18 хахаха

    5 1 Отговор
    Абе зеленяско пусна ли нета?:)))

    07:19 28.09.2026

  • 19 Слуга на народа

    6 0 Отговор
    Зеленото добре че не ходи много -много в Украйна, че без интернет е "загинал". Постоянно е в тик-ток и фейсбук да ръси глупости и да дава интервюта.

    07:23 28.09.2026

  • 20 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 1 Отговор
    Путин е офицер Знае как се прави Къде беше Владимире пет години Защо навлече този срам на Русия

    07:25 28.09.2026

  • 21 Факт

    5 0 Отговор
    Откакто украинските фашисти избиха спящите деца в общежитието,заигра голямата тояга.

    07:33 28.09.2026

  • 22 баба зима иде....

    3 0 Отговор
    Победителите ще са добре.....

    07:34 28.09.2026

  • 23 Казанлъшкия

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "горките те":

    Пръсна им се населението из Европа, а не че са го изгубили. Изгубили са към 1 милион човека реално във войната и още половин милион са ранените. Украинците избягали от Украйна за съжаление не вярвам да се върнат докато има държави като Ирландия и Германия, които продължават да ги хрантутят и да им дават безплатни жилища,където да живеят.

    Коментиран от #27

    07:35 28.09.2026

  • 24 КАТО ПРИБИРТЕ НЕТА У МАЗЪТА

    6 0 Отговор
    Първо го опаковайте в кашони.

    07:36 28.09.2026

  • 25 Хмм

    4 0 Отговор
    под земята, като в Иран

    07:38 28.09.2026

  • 26 интернета е най малкия проблем

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Само":

    държавата си заминава..
    дсно по-скоро западния кспитал да позволи на украинците да излязат от войната..

    Коментиран от #29

    07:41 28.09.2026

  • 27 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Казанлъшкия":

    ние също ги обгрижваме, затова назначават по морето узбеки и киргизстанци,условието било да знаят руски, все повече смесени бракове има, децата носят украински имена

    07:41 28.09.2026

  • 28 ПОРОШЕНКО КАЗА

    1 0 Отговор
    Руските деца ще са по мазетата, а то стана друго.

    07:43 28.09.2026

  • 29 БРИТАНЦИТЕ КАЗАХА

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "интернета е най малкия проблем":

    До последния окраинец. Войната е на изтощение, британците не търсят победа.

    07:44 28.09.2026

  • 30 Казанлъшкия

    0 0 Отговор
    Модераторът ми премахна комента в който казах,че Германия и Ирландия хрантути укрите и им дава безплатно подслон за сметка на немци и ирландци, които са принудени да плащат високи наеми или да спят на улицата. Нищо невярно не съм написал.

    07:48 28.09.2026

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