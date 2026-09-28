Украйна се готви за загуба на интернет заради руски удари

Украйна се подготвя за възможна загуба на интернет достъпа заради целенасочени руски удари по центрове за данни и телекомуникационни обекти. Това заяви министър-председателят Сергей Корецки в интервю за предаването „ТСН. Тижден“, цитирано от „Украинската правда“.
„Трябва да изхождаме от най-лошия сценарий, да мислим така и да се подготвяме така“, каза Корецки. По думите му опасността за критичната инфраструктура ще се запази до края на пълномащабната война.
Премиерът коментира обсъжданията в Щаба на върховния главнокомандващ, посветени на руските атаки срещу телекомуникационни обекти. Той заяви, че Кабинетът на министрите използва различни решения, за да запази цифровите данни и оборудването.
Инфраструктурата се разпределя на различни места
Част от обектите се преместват под земята, други се съхраняват в облачни хранилища, а определено оборудване физически се изнася извън Украйна. Според Корецки трите подхода могат да бъдат използвани едновременно в зависимост от конкретната необходимост.„Първо, защитаваме. Второ, има нестандартни решения. Нещо трябва да бъде под земята, нещо – в облака, нещо – зад граница, нещо – в смесен вариант, а за друго трябва да се използват и трите възможности едновременно“, заяви Сергей Корецки.
Той подчерта, че не съществува едно универсално правило за защита на подобни обекти. Подготовката е насочена към най-тежкия възможен сценарий, каза министър-председателят.
Стотици хиляди абонати са останали без връзка
Между 23 и 25 септември руски сили са извършили серия атаки срещу украинските центрове за данни UTELS, MiroHost и ДАТАГРУП, както и срещу комуникационни възли, съобщава „Украинската правда“. При ударите е унищожено или повредено оборудване на интернет доставчици и големи телекомуникационни компании.
Заради пораженията стотици хиляди абонати в Киев, Киевска област и други части на Украйна са се сблъскали с временно прекъсване на интернет услугите.
След атаките президентът Володимир Зеленски е свикал заседание на Щаба на върховния главнокомандващ. На длъжностни лица и ръководители на специалните служби са възложени допълнителни мерки за защита на телекомуникационната инфраструктура на страната.
Източници: Украинската правда
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Само
Коментиран от #26
06:57 28.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 горките те
Коментиран от #23
06:58 28.09.2026
5 Урко фашистите мога и без интернет
06:59 28.09.2026
6 Дааа...
Ххихихиии
Коментиран от #9, #12
07:00 28.09.2026
7 "Водафон" и другите мобилни оператори
Тъй че не е само интернета! И телефонни връзки няма.
07:00 28.09.2026
8 Мисиркий
07:02 28.09.2026
9 Ромска махала
До коментар #6 от "Дааа...":Във вашето село край блатата нали имате?
07:03 28.09.2026
10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
07:04 28.09.2026
11 Някой си
07:06 28.09.2026
12 Украинския флот
До коментар #6 от "Дааа...":Ох, ако си прав, поуспокои ни малко с тази информация!
07:07 28.09.2026
13 Закъснявате със статиите
(Украинска Правда)
07:12 28.09.2026
14 Дякон Унуфрий Араллампиев
07:12 28.09.2026
15 Хахахахаха
07:12 28.09.2026
16 НАЙ-СИГУРНО Е
07:16 28.09.2026
17 Дякон Унуфрий Араллампиев
07:18 28.09.2026
18 хахаха
07:19 28.09.2026
19 Слуга на народа
07:23 28.09.2026
20 Дякон Унуфрий Араллампиев
07:25 28.09.2026
21 Факт
07:33 28.09.2026
22 баба зима иде....
07:34 28.09.2026
23 Казанлъшкия
До коментар #4 от "горките те":Пръсна им се населението из Европа, а не че са го изгубили. Изгубили са към 1 милион човека реално във войната и още половин милион са ранените. Украинците избягали от Украйна за съжаление не вярвам да се върнат докато има държави като Ирландия и Германия, които продължават да ги хрантутят и да им дават безплатни жилища,където да живеят.
Коментиран от #27
07:35 28.09.2026
24 КАТО ПРИБИРТЕ НЕТА У МАЗЪТА
07:36 28.09.2026
25 Хмм
07:38 28.09.2026
26 интернета е най малкия проблем
До коментар #2 от "Само":държавата си заминава..
дсно по-скоро западния кспитал да позволи на украинците да излязат от войната..
Коментиран от #29
07:41 28.09.2026
27 Ами
До коментар #23 от "Казанлъшкия":ние също ги обгрижваме, затова назначават по морето узбеки и киргизстанци,условието било да знаят руски, все повече смесени бракове има, децата носят украински имена
07:41 28.09.2026
28 ПОРОШЕНКО КАЗА
07:43 28.09.2026
29 БРИТАНЦИТЕ КАЗАХА
До коментар #26 от "интернета е най малкия проблем":До последния окраинец. Войната е на изтощение, британците не търсят победа.
07:44 28.09.2026
30 Казанлъшкия
07:48 28.09.2026