Украйна се готви за загуба на интернет заради руски удари

Украйна се подготвя за възможна загуба на интернет достъпа заради целенасочени руски удари по центрове за данни и телекомуникационни обекти. Това заяви министър-председателят Сергей Корецки в интервю за предаването „ТСН. Тижден“, цитирано от „Украинската правда“.

„Трябва да изхождаме от най-лошия сценарий, да мислим така и да се подготвяме така“, каза Корецки. По думите му опасността за критичната инфраструктура ще се запази до края на пълномащабната война.

Премиерът коментира обсъжданията в Щаба на върховния главнокомандващ, посветени на руските атаки срещу телекомуникационни обекти. Той заяви, че Кабинетът на министрите използва различни решения, за да запази цифровите данни и оборудването.

Инфраструктурата се разпределя на различни места

Част от обектите се преместват под земята, други се съхраняват в облачни хранилища, а определено оборудване физически се изнася извън Украйна. Според Корецки трите подхода могат да бъдат използвани едновременно в зависимост от конкретната необходимост.

„Първо, защитаваме. Второ, има нестандартни решения. Нещо трябва да бъде под земята, нещо – в облака, нещо – зад граница, нещо – в смесен вариант, а за друго трябва да се използват и трите възможности едновременно“, заяви Сергей Корецки.

Той подчерта, че не съществува едно универсално правило за защита на подобни обекти. Подготовката е насочена към най-тежкия възможен сценарий, каза министър-председателят.

Стотици хиляди абонати са останали без връзка

Между 23 и 25 септември руски сили са извършили серия атаки срещу украинските центрове за данни UTELS, MiroHost и ДАТАГРУП, както и срещу комуникационни възли, съобщава „Украинската правда“. При ударите е унищожено или повредено оборудване на интернет доставчици и големи телекомуникационни компании.

Заради пораженията стотици хиляди абонати в Киев, Киевска област и други части на Украйна са се сблъскали с временно прекъсване на интернет услугите.

След атаките президентът Володимир Зеленски е свикал заседание на Щаба на върховния главнокомандващ. На длъжностни лица и ръководители на специалните служби са възложени допълнителни мерки за защита на телекомуникационната инфраструктура на страната.

Източници: Украинската правда