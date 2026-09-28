Пътната обстановка: ремонти, трафик и инциденти

Ремонти и временна организация на движението затрудняват трафика по няколко основни направления в страната. От 28 септември започва работа по фугите на две съоръжения на АМ „Марица“ в област Хасково – при 109-и и 110-и километър. Движението в платното за Пловдив ще се ограничава поетапно в активната и изпреварващата лента, а автомобилите ще преминават през свободната лента.

На АМ „Хемус“ между 350-и и 363-и километър в посока София движението ще бъде прехвърлено двупосочно в платното за Варна от 8:00 часа на 28 септември до 17:00 часа на 2 октомври заради монтаж на ограничителни системи. В района на надлез „Игнатиево“ – пътен възел „Летище“ движението също е двупосочно в едното платно до 29 октомври. В началото на магистралата, между 1-и и 8-и километър в посока Варна, ограничението е 90 км/ч, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента до 30 септември.

По АМ „Тракия“ са в сила ограничения до 100 км/ч в участъци край София, Пазарджик и Стара Загора заради полагане на маркировка и превантивно поддържане. При Мухово движението се извършва с повишено внимание заради обезопасяване на участъка в аварийната лента. По АМ „Струма“ продължават дейности по почистване на откоси, а при пътен възел „Даскалово“ е въведена временна организация за облекчаване на трафика към Перник.

Ограничения по пътищата към курортите

Пътуващите към планинските райони трябва да предвидят забавяне по път II-19 Разлог–Гоце Делчев, където има частични ремонти на настилката. Ограничения и ремонтни дейности има и по път II-84 Юндола–Якоруда–Разлог. По път III-864 Пампорово–Стойките движението е двупосочно в една лента заради пропадане на пътното платно, а по път III-866 Смолян–Девин се възстановява компрометирана подпорна стена.

В района на Кресна по път I-1 е въведена временна светофарна уредба. По път III-109 Кресна–Кулата–Мелник движението е в една лента заради свличане на скална маса, като скоростта е ограничена до 30 км/ч. „Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост“, посочва АПИ за участъците с временна организация и ремонтни дейности.

Трафикът по границите

На границата с Турция е интензивно движението на изход за товарни автомобили през ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“. Трафикът с Румъния, Гърция, Сърбия и Република Северна Македония е нормален. Фериботните връзки Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на река Дунав.

По път I-8 между Свиленград и „Капитан Андреево“ е ограничено движението на превозни средства над 12 тона заради пропадане на тротоарен блок на мостово съоръжение. За тежкотоварните автомобили е посочен обход през път II-89 и АМ „Марица“.

Инциденти, пожарна и контрол на КАТ

По данни на МВР за 26 септември са отчетени 36 тежки пътни произшествия с 9 загинали и 46 ранени. От началото на годината тежките катастрофи са 5091, загиналите са 355, а ранените – 6320. Данните са динамични и се актуализират при промяна в състоянието на пострадалите.

Пожарната е реагирала на 109 сигнала за произшествия за едно денонощие. Ликвидирани са 53 пожара, шест от които с преки материални щети. Извършени са 51 спасителни дейности и помощни операции, включително 19 при катастрофи. При пожарите е пострадал един гражданин.

При полицейската операция за безопасност на движението са проверени 13 532 моторни превозни средства и 16 731 водачи и пътници. Съставени са 4109 фиша и 480 акта. Установени са 21 водачи, шофирали след употреба на алкохол, и петима, управлявали след употреба на наркотични вещества или техни аналози.

Източници: БТА