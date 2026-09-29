Ивайло Петев поема турския Мардинспор, където играе Здравко Димитров

Ивайло Петев е напът да стане новият старши треньор на турския Мардинспор, където се подвизава българското крило Здравко Димитров. Новината бе съобщена от турския журналист Решат Джан Йозбудак, като се посочва, че 51-годишният специалист вече е пристигнал в Турция.

Петев за последно бе начело на Банияс от ОАЕ, а сега ще наследи на поста досегашния наставник Ахмет Чингьоз.

Към момента Мардинспор заема седма позиция във временното класиране на Първа лига на Турция.

В богатата си кариера Ивайло Петев е водил отбори като Лудогорец, Любимец, АЕЛ Лимасол, Динамо Загреб, Омония, Ал-Кадисия, Ягелония и Университатя Крайова. Бил е селекционер и на националните отбори на България и Босна и Херцеговина.