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Ивайло Петев поема турския Мардинспор, където играе Здравко Димитров

Ивайло Петев поема турския Мардинспор, където играе Здравко Димитров

29 Септември, 2026 09:33 471 1

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  • лудогорец

Треньорът за последно бе начело на Банияс от ОАЕ

Ивайло Петев поема турския Мардинспор, където играе Здравко Димитров - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ивайло Петев е напът да стане новият старши треньор на турския Мардинспор, където се подвизава българското крило Здравко Димитров. Новината бе съобщена от турския журналист Решат Джан Йозбудак, като се посочва, че 51-годишният специалист вече е пристигнал в Турция.

Петев за последно бе начело на Банияс от ОАЕ, а сега ще наследи на поста досегашния наставник Ахмет Чингьоз.

Към момента Мардинспор заема седма позиция във временното класиране на Първа лига на Турция.

В богатата си кариера Ивайло Петев е водил отбори като Лудогорец, Любимец, АЕЛ Лимасол, Динамо Загреб, Омония, Ал-Кадисия, Ягелония и Университатя Крайова. Бил е селекционер и на националните отбори на България и Босна и Херцеговина.


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  • 1 Синята лавина

    0 0 Отговор
    Истината е, че от както го съблякохме на Герена, Петев само поема

    10:04 29.09.2026

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