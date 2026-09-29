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Скандал в турския футбол: Шефът на съдиите Ферхат Гюндогду и шестима други задържани при акция в четири провинции

Скандал в турския футбол: Шефът на съдиите Ферхат Гюндогду и шестима други задържани при акция в четири провинции

29 Септември, 2026 11:50 460 0

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В хода на разследването са извършени проверки на публично достъпна информация

Скандал в турския футбол: Шефът на съдиите Ферхат Гюндогду и шестима други задържани при акция в четири провинции - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

При мащабна операция в четири турски провинции, ръководена от Истанбул, са задържани седем души, сред които председателят на Централната съдийска комисия Ферхат Гюндогду, действащи съдии и съдийски наблюдатели. Те са разследвани за тормоз на работното място и фалшифициране на официални документи.

Разследването е стартирано от прокуратурата в Истанбул след сигнал и показания от един от пострадалите. Срещу заподозрените са повдигнати обвинения за "мобинг" /системен и продължителен групов психически тормоз на работното място/ и подправяне на официални документи.

В хода на разследването са извършени проверки на публично достъпна информация, анализирани са данни от турската служба за финансово разузнаване MASAK и телефонни разпечатки HTS, като са взети предвид и свидетелски показания и експертни заключения.

На база събраните доказателства разследващите са установили, че председателят на MHK Ферхат Гюндогду, както и част от членовете на комисията - съдии и наблюдатели, могат да бъдат свързани с разследваните престъпления.

В резултат е проведена едновременна акция в четири провинции, координирана от Истанбул, при която са задържани общо седем заподозрени.


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