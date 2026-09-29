Руснаците не спират да атакуват гражданската инфраструктура в Одеска област, обяви Украйна

Осем души са пострадали до момента в резултат от атаки срещу украинската Одеска област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в приложението Телеграм, предаде БТА.
"Руснаците не спират да атакуват обекти на гражданската инфраструктура в Одеска област. В резултат на ударите е унищожено гражданско предприятие, където са ранени шестима души", обяви Кипер.
По негова информация руснаците са нанесли с удари щети по обекти на пристанищната инфраструктура, лицей, приют за животни, частна жилищна сграда, автомобили и товарен транспорт.
"Още двама души са ранени. На всички пострадали се оказва медицинска помощ. Избухналите пожари в резултат на ударите са потушени от огнеборците", посочи още Кипер. Съответните служби отстраняват последиците от атаките.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ротшилд
12:26 29.09.2026
2 До като
12:27 29.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 444444
12:29 29.09.2026
5 АРХАНГЕЛСК
„На изток от Просяная в Днепропетровска област, бойци от 79-та десантно-щурмова бригада искат изтеглянето си. Причината са големи загуби и недостиг на личен състав.“ — отбелязаха правоохранителните органи.
12:29 29.09.2026
6 Военни Престъпления
Разполагането на военно оборудване и складирането на боеприпаси в цивилни обекти е военно престъпление , защото представляват легитимна цел.
Украинците умишлено ли ги разполагат из между българите.
12:33 29.09.2026
7 Уайлдберииз може
12:33 29.09.2026