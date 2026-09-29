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Руснаците не спират да атакуват гражданската инфраструктура в Одеска област, обяви Украйна
  Тема: Украйна

Руснаците не спират да атакуват гражданската инфраструктура в Одеска област, обяви Украйна

29 Септември, 2026 12:22 543 7

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Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното преброяване

Руснаците не спират да атакуват гражданската инфраструктура в Одеска област, обяви Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Осем души са пострадали до момента в резултат от атаки срещу украинската Одеска област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в приложението Телеграм, предаде БТА.

"Руснаците не спират да атакуват обекти на гражданската инфраструктура в Одеска област. В резултат на ударите е унищожено гражданско предприятие, където са ранени шестима души", обяви Кипер.

По негова информация руснаците са нанесли с удари щети по обекти на пристанищната инфраструктура, лицей, приют за животни, частна жилищна сграда, автомобили и товарен транспорт.

"Още двама души са ранени. На всички пострадали се оказва медицинска помощ. Избухналите пожари в резултат на ударите са потушени от огнеборците", посочи още Кипер. Съответните служби отстраняват последиците от атаките.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.


Украйна
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  • 1 Ротшилд

    21 0 Отговор
    Четете западните независими медии ахахаха

    12:26 29.09.2026

  • 2 До като

    18 1 Отговор
    не вдигнете бялото знаме все ще Ви атакуват! До последният украинец казват Урсулиците...

    12:27 29.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 444444

    4 4 Отговор
    Малко компенсираща информация. В седмицата от 21,09 до 27,09 2026г в Русия от атаки на украински дронове са убити (не ранени ) 41 граждани.

    12:29 29.09.2026

  • 5 АРХАНГЕЛСК

    3 6 Отговор
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    „На изток от Просяная в Днепропетровска област, бойци от 79-та десантно-щурмова бригада искат изтеглянето си. Причината са големи загуби и недостиг на личен състав.“ — отбелязаха правоохранителните органи.

    12:29 29.09.2026

  • 6 Военни Престъпления

    12 1 Отговор
    Защо украинската армия изгражда съоръжения сред цивилно население с преобладаващо българско самосъзнание?
    Разполагането на военно оборудване и складирането на боеприпаси в цивилни обекти е военно престъпление , защото представляват легитимна цел.
    Украинците умишлено ли ги разполагат из между българите.

    12:33 29.09.2026

  • 7 Уайлдберииз може

    5 0 Отговор
    а прасета не може.

    12:33 29.09.2026

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