Руснаците не спират да атакуват гражданската инфраструктура в Одеска област, обяви Украйна

Осем души са пострадали до момента в резултат от атаки срещу украинската Одеска област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в приложението Телеграм, предаде БТА.

"Руснаците не спират да атакуват обекти на гражданската инфраструктура в Одеска област. В резултат на ударите е унищожено гражданско предприятие, където са ранени шестима души", обяви Кипер.

По негова информация руснаците са нанесли с удари щети по обекти на пристанищната инфраструктура, лицей, приют за животни, частна жилищна сграда, автомобили и товарен транспорт.

"Още двама души са ранени. На всички пострадали се оказва медицинска помощ. Избухналите пожари в резултат на ударите са потушени от огнеборците", посочи още Кипер. Съответните служби отстраняват последиците от атаките.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.