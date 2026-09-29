10 мача в Лигата на нациите тази вечер: Чехия – Англия и Испания – Хърватия са гвоздеите в програмата

Тази вечер ще се изиграят още 10 двубоя от втория кръг на Лигата на нациите. Най-голям интерес безспорно предизвикват срещите в Лига А, където всички погледи са насочени към Чехия – Англия и Испания – Хърватия.

Чехия стартира надпреварата със загуба и вече е притисната от нуждата спешно да започне да трупа точки. Играта на тима обаче далеч не е убедителна – в последните си четири официални мача чехите допуснаха три поражения. Единственото равенство дойде срещу Южна Африка (1:1) на Световното първенство.

Англия също започна с грешна стъпка – поражение с 2:3 от Испания. Това задължава "Трите лъва" да търсят незабавна реакция с максимална концентрация и мотивация. Въпреки звездния си състав и огромния атакуващ потенциал, англичаните често изпитват затруднения срещу добре подредени защити, което води до нервни финални минути и разчитане на статични положения.

Гвоздеят на вечерта е в Севиля – Испания срещу Хърватия. Световните шампиони са в серия от 39 поредни мача без загуба, а в първия кръг показаха класа при успеха с 3:2 над Англия. Според анализаторите хърватите ще се изправят срещу истински товарен влак. Основният въпрос е как отбраната на балканците ще удържи освободената и феерична атака на испанците след Мондиала, която вече усетиха англичаните.

Програма, Лига на нациите, II кръг:

19:00 Молдова – Фарьорски острови

19:00 Финландия – Беларус

21:45 Чехия – Англия

21:45 Испания – Хърватия

21:45 Шотландия – Швейцария

21:45 Словения – Северна Македония

21:45 Сан Марино – Албания

21:45 Словакия – Казахстан

21:45 България – Естония

21:45 Люксембург – Исландия