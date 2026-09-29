Тебас настоява за сурово наказание за Манчестър Сити

Президентът на испанската Ла Лига Хавиер Тебас настоя Манчестър Сити да понесе възможно най-тежкото наказание заради установените нарушения на финансовите правила на Висшата лига. Според информация, цитирана от Ройтерс, независима комисия е признала английския клуб за виновен по 114 от общо 115 предполагаеми нарушения.

Манчестър Сити последователно отрича нарушенията. Сред възможните санкции са глоби, отнемане на точки и изваждане от Висшата лига. Британските медии съобщават също, че клубове от елитното първенство търсят правен съвет относно възможността да претендират за обезщетения.

Тебас: Случаят има отражение в цяла Европа

„Нарушаването на правилата в продължение на повече от 10 години е много сериозно. Затова наказанието трябва да бъде сурово – не само за да послужи за пример, но и защото правилата са били нарушени“, заяви Тебас.

Президентът на Ла Лига заяви, че нарушенията са започнали още през 2009 г. и последиците от случая надхвърлят английския футбол. По думите му клубове са губили титли в полза на Манчестър Сити, което прави реакцията на футболните институции особено важна.

„Стремим се да направим футбола устойчив и чист във всички турнири. Случаят с Манчестър Сити има отражение в цяла Европа, особено по отношение на финансовите правила. Трябва да има наказание, което да послужи за пример“, каза Тебас.

Той припомни, че още през 2017 г. е изразил публични опасения относно финансовото поведение на Манчестър Сити. Тебас определи продължителността на предполагаемите нарушения като фактор, който изисква строга реакция.

Спорът с УЕФА и решението на Спортния арбитражен съд

През 2020 г. УЕФА наказа Манчестър Сити с отстраняване от Шампионската лига за две години, след като установи, че клубът е завишавал приходите си от спонсорство в периода 2012–2016 г. Манчестър Сити обжалва, а Спортният арбитражен съд отмени санкцията.

Тебас заяви, че решението на арбитражния съд трябва да бъде преразгледано.

Играчите са въвлечени в продължителна несигурност

„Той отмени санкцията, наложена от УЕФА, а това решение беше много спорно. Сега се оказа, че УЕФА е била права относно санкциите срещу Манчестър Сити“, каза президентът на Ла Лига.

Изпълнителният директор на Асоциацията на професионалните футболисти в Англия Махета Моланго заяви, че продължителният случай подкопава доверието в регулаторната система на футбола.

„Нуждаем се от правила, тези правила трябва да се спазват и трябва да има последствия. Но последствията трябва да бъдат незабавни“, каза Моланго.

По думите му продължаващата несигурност засяга и футболистите, които планират кариерите си в условията на неяснота около бъдещето на клуба. Тебас и Моланго направиха изказванията си по време на срещата Peak Performance & Health Summit в Лондон.

Източници: БТА, Ройтерс