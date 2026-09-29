Президентът на Лудогорец влезе в борда на EFC

Президентът на Лудогорец Александър Александров беше избран в борда на директорите на Европейските футболни клубове (EFC). Решението е взето по време на Генералната асамблея на организацията в Копенхаген, съобщи Спортал. Според информацията това е първото представителство на българския футбол в управителния орган на EFC.

Изборът дава на Лудогорец присъствие на високо управленско ниво в организация, която обединява над 900 футболни клуба в Европа. EFC участва в диалога с УЕФА, защитава интересите на клубовете и обсъжда ключови въпроси за развитието на футбола, включително разпределението на финансовите средства.

Организацията разполага и с две места в Изпълнителния комитет на УЕФА. Те се заемат от президента на Пари Сен Жермен Насер Ал-Хелаифи и изпълнителния директор на Атлетико Мадрид Мигел Анхел Хил Марин.

Александров: Това е чест и отговорност

Александър Александров е президент на Лудогорец от повече от 16 години. Клубът е 14-кратен шампион на България, а изборът на неговия президент в борда на EFC разширява представителството му в европейската футболна общност.

„Това е голяма чест и признание за мен, но и в същото време отговорност“, коментира Александър Александров.

След избора Александров е получил поздравления лично от Насер Ал-Хелаифи и от останалите представители на борда на директорите.

Източници: Спортал