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Ливърпул, Челси и Милан следят Алекс Балде

Ливърпул, Челси и Милан следят Алекс Балде

29 Септември, 2026 20:10 374 0

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Защитникът на Барселона може да напусне клуба през зимния трансферен прозорец. Испанецът за първи път сериозно обмисля раздяла с каталунците.

Ливърпул, Челси и Милан следят Алекс Балде - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ливърпул, Челси и Милан проявяват интерес към защитника на Барселона Алекс Балде, който може да напусне каталунския клуб през зимния трансферен прозорец. 22-годишният испанец играе като ляв бек, а информацията за интереса към него е на журналиста Жоао Жезус.

Ливърпул продължава да следи ситуацията около Балде, докато Челси и Милан са сред клубовете, които активно проучват възможността да го привлекат. Според информацията Шаби Алонсо оценява високо потенциала на защитника, а Рубен Аморим го разглежда като вариант за левия фланг на отбраната на Милан.

„Ливърпул поддържа силен интерес, а Челси и Милан също натискат сериозно за привличането му през зимния трансферен прозорец“, заявява журналистът Хуан Хесус, цитиран от БТА.

Балде обмисля раздяла с Барселона

За Балде това е първият момент, в който сериозно обмисля напускане на Барселона. Испанецът е наясно, че в йерархията за позицията му Жоао Кансело и Шави Еспарт са пред него.

Балде е продукт на школата на Барселона и започва да играе за първия отбор през 2021 година. Той дебютира в Шампионската лига срещу Байерн Мюнхен на 14 септември 2021 година, а през следващия сезон се утвърждава като основен избор на левия фланг.

Договорът му с Барселона е до 30 юни 2028 година. Клубът обяви при подновяването му през септември 2023 година, че откупната клауза е 1 милиард евро.

Интересът на трите клуба все още не означава постигнато споразумение. Бъдещето на Балде ще зависи от развитието на ситуацията в Барселона и от конкретните предложения през зимния трансферен прозорец.

Източници: БТА, ОлФутбол, Барселона


Испания
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