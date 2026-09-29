УЕФА плаща 31,5 млн. евро на 611 клуба

УЕФА ще разпредели 31,5 милиона евро между 611 европейски клуба, чиито футболисти са били изпратени в националните отбори за предишното издание на Лигата на нациите през сезон 2024/25.

Плащанията са част от меморандум за сътрудничество между европейската футболна централа и Асоциацията на европейските клубове, в която членуват повече от 800 отбора. Механизмът има за цел да компенсира клубовете за освобождаването на техни играчи за мачове на националните отбори.

РБ Лайпциг получава най-голямата сума

Най-голямата компенсация ще бъде за РБ Лайпциг. Германският клуб ще получи 353 000 евро, след като в предишното издание на турнира е имал 16 национални състезатели.

Това прави приблизително 22 062 евро за всеки от играчите, включени в изчислението за клуба. Сумата е най-високата сред плащанията към отделните отбори по тази част от програмата.

Общият фонд е 104 милиона евро

УЕФА посочва, че клубовете ще си разпределят общо 104 милиона евро за участието на техни футболисти в Лигата на нациите през сезоните 2024/25 и 2026/27, както и в квалификациите за Европейското първенство през 2028 г. Разпределението на 31,5 милиона евро е първата част от този финансов пакет.

Програмата е част от договореностите между УЕФА и клубовете за компенсиране на отборите, които предоставят свои футболисти за националните тимове. Останалите средства ще бъдат изплащани по правилата за съответните турнири и квалификационни мачове.

Източници: Фокус