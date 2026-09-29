Новини
Спорт »
Световен футбол »
Манчестър Сити ще обжалва становището на комисията

Манчестър Сити ще обжалва становището на комисията

29 Септември, 2026 20:35 380 0

  • манчестър сити-
  • премиър лийг-
  • обжалване-
  • футбол-
  • финансови обвинения

Клубът отхвърли обвиненията и заяви, че заключението съдържа съществени грешки от правно, принципно и фактическо естество.

Манчестър Сити ще обжалва становището на комисията - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Манчестър Сити ще обжалва становището на комисията към Премиър лийг, публикувано на 29 септември. Клубът заяви, че е „дълбоко разочарован и изненадан“ от заключението и категорично отхвърли отправените срещу него обвинения.

В официалната си позиция Манчестър Сити посочва, че разполага с изчерпателен обем от доказателства в подкрепа на своите твърдения. Ръководството на клуба заявява, че ще използва всички налични възможности за защита пред съответните регулаторни и правни инстанции.

„Манчестър Сити възнамерява да задейства всички налични възможности за обжалване, аргументирайки се, че представеното заключение съдържа явни съществени грешки от правно, принципно и фактическо естество, което го прави юридически нестабилно и ненадеждно“, се казва в позицията на клуба.

Процедурата все още не е приключила

От Манчестър Сити подчертават, че производството на Премиър лийг продължава и предстои разглеждането на съществени негови елементи. Затова публикуваното становище не слага край на спора между клуба и лигата.

Клубът посочва още, че в продължение на осем години е спазвал установения ред, като е очаквал ръководните органи на Премиър лийг да действат като независим, безпристрастен и справедлив регулатор. В позицията се изразява недоволство от това, което Манчестър Сити определя като липса на тези качества.

На този етап клубът е ограничен в публичните си коментари, докато не приключат всички предстоящи производства. Следващата стъпка е официалното задействане на процедурите по обжалване, чрез които Манчестър Сити ще оспори констатациите на комисията.

Източници: Спортал


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове