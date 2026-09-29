Манчестър Сити ще обжалва становището на комисията към Премиър лийг, публикувано на 29 септември. Клубът заяви, че е „дълбоко разочарован и изненадан“ от заключението и категорично отхвърли отправените срещу него обвинения.

В официалната си позиция Манчестър Сити посочва, че разполага с изчерпателен обем от доказателства в подкрепа на своите твърдения. Ръководството на клуба заявява, че ще използва всички налични възможности за защита пред съответните регулаторни и правни инстанции.

Процедурата все още не е приключила

„Манчестър Сити възнамерява да задейства всички налични възможности за обжалване, аргументирайки се, че представеното заключение съдържа явни съществени грешки от правно, принципно и фактическо естество, което го прави юридически нестабилно и ненадеждно“, се казва в позицията на клуба.

От Манчестър Сити подчертават, че производството на Премиър лийг продължава и предстои разглеждането на съществени негови елементи. Затова публикуваното становище не слага край на спора между клуба и лигата.

Клубът посочва още, че в продължение на осем години е спазвал установения ред, като е очаквал ръководните органи на Премиър лийг да действат като независим, безпристрастен и справедлив регулатор. В позицията се изразява недоволство от това, което Манчестър Сити определя като липса на тези качества.

На този етап клубът е ограничен в публичните си коментари, докато не приключат всички предстоящи производства. Следващата стъпка е официалното задействане на процедурите по обжалване, чрез които Манчестър Сити ще оспори констатациите на комисията.

Източници: Спортал