Ал-Хелайфи призова Чеферин за нов мандат начело на УЕФА

Президентът на Пари Сен Жермен и на Европейската асоциация на клубовете Насер Ал-Хелайфи призова Александър Чеферин да се кандидатира за нов мандат като президент на УЕФА. Апелът беше отправен по време на съвещание на асоциацията в Копенхаген.

„Футболът има нужда от големи лидери като теб и в името на повече от 900 клуба в асоциацията те призоваваме отново да се кандидатираш за поста през следващата година“, заяви Ал-Хелайфи, цитиран от АФП и БТА.

Чеферин оглави УЕФА през 2016 г. и след това беше преизбран през 2019 и 2023 г. Словенецът обаче все още не е обявил дали ще се кандидатира за нов мандат. Според БТА той първоначално е отхвърлил подобна възможност.

Чеферин изключи кандидатура за президент на ФИФА

В края на май президентът на УЕФА заяви в интервю за британския подкаст „Рест ис Политикс“, че няма да се кандидатира за президент на ФИФА. Към момента Джани Инфантино е единственият кандидат за поста, а изборите са планирани за 2027 г.

Чеферин е вицепрезидент на ФИФА, но през последните месеци отправи критики към начина, по който Инфантино ръководи световната футболна централа. В отделен материал БТА цитира оценката му за ситуацията с думите „Царят е гол“.

Напрежението между УЕФА и ФИФА се засили след спорове около управлението на международните турнири и планове, свързани с търговските права на световните първенства. Чеферин заяви и че Инфантино трябва да помни, че е европеец и че е бил подкрепян от УЕФА.

На този етап няма потвърдена кандидатура на Чеферин за нов мандат начело на УЕФА. Призивът на Ал-Хелайфи представлява позиция на клубната асоциация, но не означава, че словенецът вече е взел решение да участва в изборите.

Източници: БТА, АФП