Мартин Атанасов започна подготовка с Олимпиакос

Мартин Атанасов се присъедини към съотборниците си в Олимпиакос и започна подготовка с гръцкия клуб от Пирея. Българският национал ще играе за отбора през новия сезон, в който целта е титлата на Гърция.

Олимпиакос ще бъде воден от Алберто Джулиани, който преди това беше старши треньор на Хебър (Пазарджик). Разпределител на тима ще бъде Микеле Баранович, също бивш състезател на пазарджишкия клуб.

Атанасов пристигна в Пирея като световен вицешампион с България от 2025 година. При присъединяването си към отбора той отправи послание към привържениците на Олимпиакос:

„Здравей, Олимпиакос. Аз съм Мартин Атанасов и съм тук в Гърция. Нямам търпение да започнем заедно новия сезон и да се срещна с всички фенове в залата. Ще се видим скоро!“

Новината за началото на подготовката на българския волейболист беше съобщена от Спортал.

Източници: Спортал