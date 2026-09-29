Новини
Спорт »
Волейбол »
Мартин Атанасов започна подготовка с Олимпиакос

Мартин Атанасов започна подготовка с Олимпиакос

29 Септември, 2026 21:10 512 0

  • мартин атанасов-
  • олимпиакос-
  • български волейбол-
  • алберто джулиани-
  • гръцко първенство

Българският национал се присъедини към тима от Пирея, който ще преследва титлата на Гърция с Алберто Джулиани начело.

Мартин Атанасов започна подготовка с Олимпиакос - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мартин Атанасов се присъедини към съотборниците си в Олимпиакос и започна подготовка с гръцкия клуб от Пирея. Българският национал ще играе за отбора през новия сезон, в който целта е титлата на Гърция.

Олимпиакос ще бъде воден от Алберто Джулиани, който преди това беше старши треньор на Хебър (Пазарджик). Разпределител на тима ще бъде Микеле Баранович, също бивш състезател на пазарджишкия клуб.

Атанасов пристигна в Пирея като световен вицешампион с България от 2025 година. При присъединяването си към отбора той отправи послание към привържениците на Олимпиакос:

„Здравей, Олимпиакос. Аз съм Мартин Атанасов и съм тук в Гърция. Нямам търпение да започнем заедно новия сезон и да се срещна с всички фенове в залата. Ще се видим скоро!“

Новината за началото на подготовката на българския волейболист беше съобщена от Спортал.

Източници: Спортал


Гърция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове