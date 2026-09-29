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Никола Цолов благодари за подкрепата и остава втори във F2

Никола Цолов благодари за подкрепата и остава втори във F2

29 Септември, 2026 20:00 1 200 3

  • никола цолов-
  • формула 2-
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  • автомобилен спорт-
  • български пилот

Българският пилот изостава със седем точки от Рафаел Камара. До края на сезона във Формула 2 остават стартовете в Катар и Абу Даби.

Никола Цолов благодари за подкрепата и остава втори във F2 - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Никола Цолов благодари на феновете си за подкрепата през сезона във Формула 2. Българският пилот отправи послание в социалните мрежи, след като запази второто място в генералното класиране при пилотите.

„Подкрепата през сезона до момента беше невероятна и мога само да бъда благодарен за нея“, написа Цолов. Той добави, че усеща позитивната енергия на привържениците си както у дома, така и по пистите, и подчерта, че винаги ще оценява подкрепата им.

Седем точки разделят Цолов от лидера

Българинът е втори в подреждането, а пред него е Рафаел Камара. Разликата между двамата е седем точки, което оставя битката за титлата отворена преди последните два състезателни уикенда.

До края на сезона във Формула 2 остават стартовете в Катар и Абу Даби. По официалния календар на шампионата кръгът на пистата „Лусаил“ е насрочен за 27-29 ноември, а финалът на „Яс Марина“ ще се проведе между 4 и 6 декември.

Така Цолов ще има още две възможности да атакува първото място в крайното класиране. „Благодаря ви, България“, завърши българският пилот.

Източници: Топспорт


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 СЗО

    2 0 Отговор
    Добрееее, трият ми коментара. Тогава - пожелавам ти успех Никола Цолов.

    20:34 29.09.2026

  • 3 Милене

    0 4 Отговор
    Ич ми не е за Цолов 💁🏿‍♂️

    20:46 29.09.2026

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