Никола Цолов благодари за подкрепата и остава втори във F2

Никола Цолов благодари на феновете си за подкрепата през сезона във Формула 2. Българският пилот отправи послание в социалните мрежи, след като запази второто място в генералното класиране при пилотите.

„Подкрепата през сезона до момента беше невероятна и мога само да бъда благодарен за нея“, написа Цолов. Той добави, че усеща позитивната енергия на привържениците си както у дома, така и по пистите, и подчерта, че винаги ще оценява подкрепата им.

Седем точки разделят Цолов от лидера

Българинът е втори в подреждането, а пред него е Рафаел Камара. Разликата между двамата е седем точки, което оставя битката за титлата отворена преди последните два състезателни уикенда.

До края на сезона във Формула 2 остават стартовете в Катар и Абу Даби. По официалния календар на шампионата кръгът на пистата „Лусаил“ е насрочен за 27-29 ноември, а финалът на „Яс Марина“ ще се проведе между 4 и 6 декември.

Така Цолов ще има още две възможности да атакува първото място в крайното класиране. „Благодаря ви, България“, завърши българският пилот.

Източници: Топспорт