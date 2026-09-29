Солбакен: Сити не ми е нареждал какво да правя с Холанд

Селекционерът на Норвегия Столе Солбакен отрече Манчестър Сити да е оказвал натиск Ерлинг Холанд да бъде изваден от пресконференция преди мача с Португалия. Нападателят първоначално е бил включен в плана за разговор с журналистите, но в последния момент пред медиите са се явили съотборниците му Фредрик Аурснес и Андреас Шелдеруп.

Промяната съвпадна с обявяването на присъдата по финансовите обвинения срещу Манчестър Сити. Това доведе до спекулации в английски и норвежки медии, че клубът е искал да предпази Холанд от въпроси за случая и му е забранил да говори.

В интервю за норвежкия вестник „ВГ“ Солбакен отхвърли тези твърдения и заяви, че е готов да защити името си по съдебен път. „Всичко, което се пише, е чиста лъжа“, каза селекционерът, като добави, че публикациите накърняват личния и професионалния му авторитет.

Решението е било на селекционера

Солбакен обясни, че не е разговарял с представители на Манчестър Сити за медийните ангажименти на Холанд, откакто нападателят е преминал в английския клуб от Борусия Дортмунд.

По думите му решението е било взето самостоятелно с цел Холанд да бъде предпазен от допълнително напрежение преди важния двубой. Селекционерът каза, че първоначално не е уведомил играча, а впоследствие му е обяснил, че може да пропусне медийната изява.

„Можеш да пропуснеш това. Ако искаш да отидеш – иди, но що се отнася до мен, си освободен“, разказа Солбакен за разговора си с Холанд.

Така селекционерът опроверга версията, че Манчестър Сити е дал указания на норвежкия щаб. Според него промяната в програмата е била свързана единствено с подготовката на отбора и спокойствието на нападателя.

Холанд вкара, но Норвегия загуби

Скандалът не попречи на Холанд да отбележи третия си гол за Норвегия в този цикъл. Националният отбор обаче загуби от Португалия с 1:2 в Осло.

След края на срещата Холанд е бил забелязан в продължителен разговор с Рубен Диаш, който му е съотборник в Манчестър Сити.

Източници: Спортал, ВГ