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Leapmotor иска да премахне изцяло 12-волтовия акумулатор

Leapmotor иска да премахне изцяло 12-волтовия акумулатор

29 Септември, 2026 20:40 429 2

  • акумулатор-
  • leapmotor-
  • батерия

Технологията ще бъде предоставена безплатно и на конкуренти

Leapmotor иска да премахне изцяло 12-волтовия акумулатор - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Leapmotor предприема радикален технологичен ход, насочен към едно от най-слабите звена в съвременната автомобилна индустрия – традиционната 12-волтова оловно-киселинна акумулаторна батерия. Статистиката на пътните служби неизменно сочат този компонент като основен виновник за над 45% от всички аварии на пътя както при автомобилите с ДВГ, така и при електромобилите.

С представянето на новата си архитектура LEAP 5.0 и усъвършенстваната батерийна технология CTC 3.0 (Cell-to-Chassis), инженерите на марката премахват изцяло отделния помощен акумулатор. Вместо него нисковолтовата мрежа на превозното средство се захранва директно от тяговите клетки в пода, като част от капацитета им е специално интегриран и защитен за нуждите на бордовата електроника, системите за сигурност и асистиране на водача.

Новата концепция осигурява седем пъти по-голям капацитет на нисковолтовата система в сравнение с досегашните стандарти, елиминирайки риска от внезапно изтощаване при дълъг престой или ниски температури. Първите серийни модели, изградени на тази архитектура, се очакват на пазара през 2027 година, а от компанията обявиха намерението си да предоставят технологията като софтуерен отворен код за останалите играчи в бранша.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 отлична идея

    0 0 Отговор
    ще съм ви благодарен

    20:56 29.09.2026

  • 2 Георги

    0 0 Отговор
    това CTC ще бъде голям чвор като дойде време за ремонт

    21:03 29.09.2026