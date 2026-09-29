Leapmotor иска да премахне изцяло 12-волтовия акумулатор

Leapmotor предприема радикален технологичен ход, насочен към едно от най-слабите звена в съвременната автомобилна индустрия – традиционната 12-волтова оловно-киселинна акумулаторна батерия. Статистиката на пътните служби неизменно сочат този компонент като основен виновник за над 45% от всички аварии на пътя както при автомобилите с ДВГ, така и при електромобилите.

С представянето на новата си архитектура LEAP 5.0 и усъвършенстваната батерийна технология CTC 3.0 (Cell-to-Chassis), инженерите на марката премахват изцяло отделния помощен акумулатор. Вместо него нисковолтовата мрежа на превозното средство се захранва директно от тяговите клетки в пода, като част от капацитета им е специално интегриран и защитен за нуждите на бордовата електроника, системите за сигурност и асистиране на водача.

Новата концепция осигурява седем пъти по-голям капацитет на нисковолтовата система в сравнение с досегашните стандарти, елиминирайки риска от внезапно изтощаване при дълъг престой или ниски температури. Първите серийни модели, изградени на тази архитектура, се очакват на пазара през 2027 година, а от компанията обявиха намерението си да предоставят технологията като софтуерен отворен код за останалите играчи в бранша.