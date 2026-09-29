Ханзи Флик е номиниран за треньор на месеца в Ла Лига

Ханзи Флик е сред номинираните за треньор на месеца в Ла Лига за септември. Наставникът на Барселона се конкурира за отличието с Диего Симеоне от Атлетико Мадрид и Мануел Пелегрини от Бетис. Към 29 септември победителят все още не е потвърден.

Барселона оглавява класирането в испанското първенство с 21 точки. Атлетико Мадрид и Бетис са в челната тройка с по 16 точки, като и двата тима са представени в борбата за индивидуалното отличие чрез своите треньори.

Четири победи за Барселона през септември

Под ръководството на Флик каталунците записаха четири победи през месеца. Барселона се наложи над Валенсия с 5:0, победи Леванте с 4:2, разгроми Расинг Сантандер със 7:2 и спечели срещу Севиля с 3:1.

Поредицата затвърди силния старт на сезона за тима. Барселона спечели първите си седем мача в Ла Лига и събра максималните 21 точки, като оглави класирането пред Атлетико Мадрид и Бетис.

Симеоне и Пелегрини също са кандидати

Диего Симеоне попадна в списъка след три поредни победи на Атлетико Мадрид срещу Реал Сосиедад, Осасуна и Реал Мадрид. Преди това тимът отстъпи на Атлетик Билбао.

Мануел Пелегрини е номиниран след представянето на Бетис, който е спечелил 16 от възможните 21 точки и заема третото място в класирането. Така тримата кандидати представят водещите отбори в таблицата след началото на сезона.

Флик вече има месечни отличия от Ла Лига в треньорската си кариера. През сезон 2024/2025 той бе избиран за треньор на месеца през август и октомври, а през септември наградата получи Ернесто Валверде.

Източници: БТА, Мундо Депортиво, Ел Песпунте