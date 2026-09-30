Мексико и Перу с равенство, САЩ победи Чили с 4:2

Мексико и Перу завършиха 1:1 в международна приятелска среща на стадион „Спортс Илюстрейтед Стейдиъм“ в Харисън, Ню Джърси. Перу поведе чрез Хайро Валес, а Виктор Гузман възстанови равенството за домакините.

Валес откри резултата в 26-ата минута след дълга топка, при която се пребори със защитник, нахлу в наказателното поле и завърши атаката с удар във вратата. При отнемането на топката останаха съмнения за нарушение в атака, но голът беше признат.

Мексико изравни в 49-ата минута. След центриране от пряк свободен удар Виктор Гузман се извиси над защитата на Перу и отбеляза с глава за 1:1. До края нов гол не падна и двата състава поделиха точките.

В другата контрола от програмата САЩ победи Чили с 4:2 в Сейнт Луис. Американците поведоха в 37-ата минута чрез Себастиан Берhalter, но Диего Уйоа изравни в първата минута на добавеното време преди почивката.

САЩ отново излезе напред в 51-ата минута, когато Джулиан Хол се разписа. Чили реагира бързо и Максимилиано Гутиерес направи резултата 2:2 в началото на второто полувреме.

Крис Ричардс даде нов аванс на домакините в 72-ата минута, а Матис Алберт оформи крайното 4:2 в третата минута на добавеното време.

Следващите контроли

Мексико ще продължи серията си с мач срещу САЩ на 3 октомври, а на 6 октомври ще срещне Чили. Съединените щати също ще играят с Мексико на 3 октомври.

За Чили следва двубой с Мексико на 6 октомври. И четирите отбора използват контролите като част от подготовката си за следващия международен цикъл.

Източници: Спортал