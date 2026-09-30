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Алекс Илиев: Гледахме мача и се прегърнахме с Филипов
  Тема: Известни личности

Алекс Илиев: Гледахме мача и се прегърнахме с Филипов

30 Септември, 2026 12:50 881 3

  • алекс илиев-
  • илиян филипов-
  • спартак варна-
  • ботев пловдив-
  • български футбол

Ръководителят на Спартак (Варна) разказа за последната си среща с президента на Ботев (Пловдив). Двамата са планирали да се видят отново след няколко дни.

Алекс Илиев: Гледахме мача и се прегърнахме с Филипов - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Алекс Илиев от ръководството на Спартак (Варна) разказа, че е бил заедно с президента на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов в часовете преди смъртта му. Двамата са гледали мача на националния отбор на България срещу Естония, поздравили са се и са се прегърнали.

„Гледахме мача на националите, поздравихме се, прегърнахме се и си обещахме след няколко дни отново да се видим“, написа Илиев.

Той посочва, че е научил за случилото се рано сутринта и описва реакцията си като силен шок. „Не мога да повярвам. Тежко съм потресен“, написа ръководителят на Спартак.

Илиев и Филипов се сближили покрай футбола

По думите на Илиев двамата са се сближили през последната година покрай работата си във футболните клубове. Той определя Филипов като човек, който е искал да помага на много места и е влагал значителна част от себе си в различни каузи.

„Даваше толкова много от себе си, това на кого пречеше?“, пита Илиев в публикацията си. Той завършва с послание към президента на Ботев: „Бог да те прости, Илияне.“

С думите си ръководителят на Спартак отдава почит към Филипов и разказва за последната им среща, която е завършила с план да се видят отново само след няколко дни.

Източници: Спортал


България
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  • 1 Любеобвилен

    1 2 Отговор
    .....а целунахте ли се ?

    Коментиран от #2, #3

    13:23 30.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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