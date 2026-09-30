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Ботев отмени контролата със Септември след кончината на Филипов

Ботев отмени контролата със Септември след кончината на Филипов

30 Септември, 2026 12:49 297 0

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  • славия-
  • български футбол

Пловдивският клуб отложи и мачовете на юношеските си формации. До срещата със Славия на 10 октомври тренировките ще бъдат закрити, а медийни изяви няма да има.

Ботев отмени контролата със Септември след кончината на Филипов - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ботев (Пловдив) отмени предвидената за петък контролна среща със Септември. Проверката трябваше да се състои по време на паузата в шампионата, но няма да бъде изиграна след кончината на президента на „жълто-черните“ Илиян Филипов.

От клуба съобщиха още, че тренировката на представителния мъжки отбор е отменена. Футболистите и треньорският щаб са изразили почит към Филипов, а всички мачове на юношеските формации през предстоящия уикенд са отложени.

До следващия шампионатен двубой срещу Славия на 10 октомври тренировките на първия отбор ще бъдат закрити. Ботев няма да прави и медийни изяви до мача с тима от София.

„Илиян Филипов мечтаеше и се бореше за силен и единен Ботев. Клуб, с който целият град да се гордее. Ботев е вечен“, заявиха от пловдивския клуб.

Контролата със Септември първоначално беше планирана за 2 октомври. Следващият официален мач на Ботев остава домакинството на Славия на 10 октомври.

Източници: БТА


Пловдив / България
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