Ботев отмени контролата със Септември след кончината на Филипов

Ботев (Пловдив) отмени предвидената за петък контролна среща със Септември. Проверката трябваше да се състои по време на паузата в шампионата, но няма да бъде изиграна след кончината на президента на „жълто-черните“ Илиян Филипов.

От клуба съобщиха още, че тренировката на представителния мъжки отбор е отменена. Футболистите и треньорският щаб са изразили почит към Филипов, а всички мачове на юношеските формации през предстоящия уикенд са отложени.

До следващия шампионатен двубой срещу Славия на 10 октомври тренировките на първия отбор ще бъдат закрити. Ботев няма да прави и медийни изяви до мача с тима от София.

„Илиян Филипов мечтаеше и се бореше за силен и единен Ботев. Клуб, с който целият град да се гордее. Ботев е вечен“, заявиха от пловдивския клуб.

Контролата със Септември първоначално беше планирана за 2 октомври. Следващият официален мач на Ботев остава домакинството на Славия на 10 октомври.

Източници: БТА