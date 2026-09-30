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Алвеша няма да поеме Монтана, Орела се завръща

Алвеша няма да поеме Монтана, Орела се завръща

30 Септември, 2026 12:52 363 0

  • монтана-
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  • бдин видин

Александър Александров и клубът са били близо до споразумение, но до договор не се е стигнало. Атанас Атанасов се очаква да води отбора в мача за Купата на България.

Алвеша няма да поеме Монтана, Орела се завръща - 1
Снимка: facebook
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Александър Александров-Алвеша няма да поеме Монтана, въпреки че двете страни са били близо до споразумение. До договор с бившия наставник на ЦСКА 1948 в крайна сметка не се е стигнало, съобщи Topsport.bg, цитирайки Спортал.

Очаква се начело на тима да се завърне Атанас Атанасов-Орела. Варненският специалист вече има четири периода като треньор на Монтана, като последният беше в края на миналия сезон. Тогава той замени Акис Вавалис, но не успя да спаси отбора от изпадане от Първа лига.

По всяка вероятност Атанасов ще води тренировката на Монтана на 1 октомври и ще започне подготовката за гостуването на Бдин Видин в турнира за Купата на България. Очакваното назначение ще бъде четвъртият му престой на стадион „Огоста“, потвърден и при предишното му връщане в клуба от Радио Видин.

При последното си назначение Атанасов заяви: „Аз съм безкрай амбициран, ще го предам това нещо и на играчите.“ Тогава той пое Монтана в трудна ситуация, след като отборът беше на последно място в Първа лига.

Монтана ще трябва да влезе в двубоя с Бдин Видин с нов треньорски щаб, след като преговорите с Александър Александров приключиха без споразумение.

Източници: Topsport.bg, Радио Видин


Монтана / България
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