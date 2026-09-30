Русия удължи забраната за износ на дизелово гориво

Правителството на Русия обяви, че удължава до края на октомври забраната за износ на дизелово гориво от производители, предаде Ройтерс. Мярката допълнително засилва натиска върху световния енергиен пазар, който и без това е разтърсен от продължаващи конфликти и недостиг на доставки, съобщи БТА.

Недостигът на горива и рязкото поскъпване са сред основните проблеми на световните пазари, особено в САЩ, където цените на дизеловото гориво достигнаха рекордните над 6,50 долара за галон (3,78 литра). Войните в Иран и Украйна ограничават доставките на горива, което създава политически риск за американския президент Доналд Тръмп преди междинните избори за Конгрес през ноември.

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Цената на дизеловото гориво на бензиностанциите във Великобритания също достигна рекордни равнища заради войната между САЩ, Израел и Иран, сочат изнесени в понеделник данни на британската автомобилна организация Ар Ей Си (RAC).

Русия многократно е налагала ограничения върху износа на бензин и дизелово гориво, за да ограничи нарастващите цени на вътрешния пазар и да се справи с недостига, предизвикан от украински атаки с дронове срещу петролни рафинерии.

В края на август Москва удължи забраната за износ на дизелово гориво до края на септември, като разреши доставки за страни като бившите съветски републики и Монголия по силата на междуправителствени споразумения.

Русия обикновено е вторият по големина износител на дизелово гориво в света след САЩ. Още през лятото страната беше намалила износа си, преди да наложи забраната за доставки на международните пазари, припомня Ройтерс.