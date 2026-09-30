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Русия удължи забраната за износ на дизелово гориво
  Тема: Украйна

Русия удължи забраната за износ на дизелово гориво

30 Септември, 2026 12:51 555 23

  • горива-
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  • бензин-
  • дизел-
  • петрол

Русия многократно е налагала ограничения върху износа на бензин и дизелово гориво, за да ограничи нарастващите цени на вътрешния пазар

Русия удължи забраната за износ на дизелово гориво - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството на Русия обяви, че удължава до края на октомври забраната за износ на дизелово гориво от производители, предаде Ройтерс. Мярката допълнително засилва натиска върху световния енергиен пазар, който и без това е разтърсен от продължаващи конфликти и недостиг на доставки, съобщи БТА.

Недостигът на горива и рязкото поскъпване са сред основните проблеми на световните пазари, особено в САЩ, където цените на дизеловото гориво достигнаха рекордните над 6,50 долара за галон (3,78 литра). Войните в Иран и Украйна ограничават доставките на горива, което създава политически риск за американския президент Доналд Тръмп преди междинните избори за Конгрес през ноември.

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Цената на дизеловото гориво на бензиностанциите във Великобритания също достигна рекордни равнища заради войната между САЩ, Израел и Иран, сочат изнесени в понеделник данни на британската автомобилна организация Ар Ей Си (RAC).

Русия многократно е налагала ограничения върху износа на бензин и дизелово гориво, за да ограничи нарастващите цени на вътрешния пазар и да се справи с недостига, предизвикан от украински атаки с дронове срещу петролни рафинерии.

В края на август Москва удължи забраната за износ на дизелово гориво до края на септември, като разреши доставки за страни като бившите съветски републики и Монголия по силата на междуправителствени споразумения.

Русия обикновено е вторият по големина износител на дизелово гориво в света след САЩ. Още през лятото страната беше намалила износа си, преди да наложи забраната за доставки на международните пазари, припомня Ройтерс.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 8 Отговор
    Ще внасчте от СаЩ, докато Бай Дончо дава, Ха-ха-ха хах.
    После на стукач, хахахах

    Коментиран от #15

    12:52 30.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Писател

    12 11 Отговор
    ®Детска приказка®
    Имало едно време царство-господарство на име Украйна в което живеели 45 милиона жители.
    По незнайни нам обстоятелства обаче царят в това царство умрял.
    Тогава хората спонтанно решили да провъзгласят дворцовия клоун за цар, за да ги радва и им помага.
    А и клоунът обещавал на всички весел и безгрижен живот.
    Хората му вярвали и никой даже и не подозирал, че той ще се окаже измамникът на хилядолетието.
    След като станал цар, мошенникът разпродал царството си и скрил получените парите по необитаеми острови.
    Сделката включвала и принудително пращане на царските поданици на война с довчерашните си братя.
    Но за лош късмет 5 милиона от насилствено мобилизираните му жители попаднали в гробищата.
    Тогава хората започнали масово да бягат от царството.
    И от 45 милиона поданици, в царството му останали 10 милиона да живеят, но пък клоунът успял да си построи златна туалетна.
    Ето такива царе живеят по света, мили деца.

    Коментиран от #5

    12:53 30.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Много сте пр сти в Ру

    11 7 Отговор
    От Киев за 3 дни до "русия удължи забраната за износ на дизел"

    Коментиран от #17

    12:57 30.09.2026

  • 7 БАНко

    9 8 Отговор
    НАТООВЦЕ , ПУБЛИКУВАЙТЕ НАЙ ПОСЛЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА ТОКАЕВ И МЕРЦ ОТ БЕРЛИН !!! ТОКАЕВ РАЗПЕРДУШИ НАТОВСКАТА СБИРЩИНА НАЧЕЛО С УРСУЛИЩАТА ОТ БРЮКСЕЛ, МАКРОН И МЕРЦ КАТО КАЗА : ВЛАДИМИР ПУТИН Е НАЙ УВАЖАВАНИЯ ПРЕЗИДЕНТ НЕ САМО ЗА СРЕДНА АЗИЯ , НО И В ЕВРОПА И СВЕТА !!! ТОЙ Е ПРЕДПОЧИТАНИЯ ПРЕЗИДЕНТ НА ЕДНА ВЕЛИКА И ГОЛЯМА БРАТСКА ДЪРЖАВА, С КОЯТО ИМАМЕ 7 500 КИЛОМЕТРА ОБЩА ГРАНИЦА !!!

    Коментиран от #13

    12:59 30.09.2026

  • 8 А МОЧАТА?

    7 7 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    Коментиран от #9

    13:00 30.09.2026

  • 9 КИРО КАНАДКАТА

    8 7 Отговор

    До коментар #8 от "А МОЧАТА?":

    БУТАМЕ ОСВЕН МОЧАТА , АЕЦ КОЗЛОДУЙ , ДУНАВ МОСТ И ВСИЧКИ ГРАДОВЕ ОТ СОЦИАЛИЗМА !!!

    13:04 30.09.2026

  • 10 Факрус

    5 3 Отговор
    Нема и в склада Нема. ( Рафинерии няма)

    13:05 30.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 МДААА

    8 8 Отговор
    Ще внасят от Украйна! Нали империя ще стават. Ама тия гадни фашисти им правят сечено, че не искат да се предадат. Еййй, съсипахте го Путинчо бре. Мой ли таквизи работи. Цяла Русия за него гласува, а без дизел да стои. Ходи на църква бе Путинчо. Удари едно коляно па се покай малко. Що народ изби откачалка такава.

    Коментиран от #16, #19

    13:12 30.09.2026

  • 15 Хаха хаха ха

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Русия фалира!

    Коментиран от #18, #20, #22, #23

    13:14 30.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Аз затова само в Киев паразарувам,

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Много сте пр сти в Ру":

    там и бензин и дизел и ток колкото искам.

    13:18 30.09.2026

  • 18 Баце ЕООД

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Хаха хаха ха":

    Ами, икономиката си расте... Цените се вдигат в САЩ, в Европа... Май, икономиката не ти е силна страна

    13:19 30.09.2026

  • 19 Баце ЕООД

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "МДААА":

    Е такива глупости като прочета и кат ми стане едно хубаво, че съм учил, чел и разбирам. Ехаа, гот

    Коментиран от #21

    13:20 30.09.2026

  • 20 Крокодила Гена

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Хаха хаха ха":

    Кога това бре? Нали я фалирате е от как се помните! Пусто все не става! Ама няма лошо вие пак опитвайте! Оди да заредиш евтинко! НА ЧЕРВЕНОТО КИЛИМЧЕ ВСИЧКИТЕ И НА КОЛЕНЕ В СТОЙКА Г!

    13:21 30.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 23 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Хаха хаха ха":

    Странно как е фалирала, пък фолксваген закрива 100 000 работни места. В ЕС се вдига пенсионната възраст..

    13:44 30.09.2026

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