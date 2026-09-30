Дейвид Бърнстийн поиска Манчестър Сити да бъде изваден

Бившият председател на Манчестър Сити Дейвид Бърнстийн призова клубът да бъде изваден от Висшата лига, ако жалбата срещу решението на независимата комисия бъде отхвърлена. Той поиска и оставката на целия настоящ борд на директорите.

Комисията призна Манчестър Сити за виновен в нарушения на финансовите правила на английския елит. Санкцията все още не е определена, а клубът разполага със срок до 2 октомври 2026 г. да обжалва решението. Очаква се окончателното развитие по случая да отнеме няколко месеца.

„Това е напълно осъдително и прекрачва всякакви граници на допустимото“, заяви Бърнстийн в интервю за Би Би Си. Той постави под въпрос дали ръководството трябва да продължи да изпълнява функциите си и настоя замесените фигури да бъдат отстранени.

Бърнстийн отхвърли вариант с обикновена глоба

Бърнстийн, който ръководеше Манчестър Сити между 1998 и 2003 г., заяви, че моралните принципи трябва да имат предимство. Той подчерта, че подкрепя клуба от 70 години, но това не променя позицията му по случая.

Бившият футболен функционер предупреди, че скандалът може да нанесе сериозен удар върху репутацията на цялото английско първенство. По думите му проблемът надхвърля спортните регулации и поставя под въпрос авторитета на английския футбол.

Сред обсъжданите варианти за наказание са финансова санкция, отнемане на точки и изпращане на Манчестър Сити в по-долна дивизия. Бърнстийн обаче определи глобата като недостатъчна.

„Ако обжалването се провали, Манчестър Сити не може да остане в Премиър лийг“, заяви той.

Решението на комисията не означава автоматично изваждане на клуба от шампионата. Първо предстои да изтече срокът за жалба, след което ще бъде разгледана и санкцията по случая.

Източници: Спортал