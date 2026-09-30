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Атанас Рибарски поема България за мачовете с Исландия и Люксембург

Атанас Рибарски поема България за мачовете с Исландия и Люксембург

30 Септември, 2026 12:50 704 12

  • атанаc рибарски-
  • национален отбор-
  • българия-
  • лига на нациите-
  • александър димитров

41-годишният специалист заменя Александър Димитров, който подаде оставка след равенството с Естония в Пловдив.

Атанас Рибарски поема България за мачовете с Исландия и Люксембург - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Атанас Рибарски поема българския национален отбор за следващите два мача от Лигата на нациите. 41-годишният специалист ще води „лъвовете“ срещу Исландия и Люксембург.

Рибарски вече ръководи тренировката на представителния тим. Той заменя Александър Димитров, който подаде оставка след равенството с Естония в Пловдив. Информацията е на Sportal.bg.

Опитът на новия селекционер

Атанас Рибарски е бил начело на България до 19 години. Преди това е работил като старши треньор на ЦСКА 1948 и Крумовград.

В треньорската му кариера има и периоди като помощник в Арда (Кърджали) и Ботев (Пловдив). Именно престоят му в пловдивския клуб е последната му работа преди назначението начело на юношеския национален отбор.

Предстоящите срещи с Исландия и Люксембург ще бъдат първите мачове на Рибарски начело на мъжкия национален отбор.

Източници: Спортал


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ловец

    5 1 Отговор
    Този поне е бил треньор на отбори,по- добри от Конелиано и Бистришките тигри.

    12:56 30.09.2026

  • 2 Тинтири Минтири

    4 1 Отговор
    Писах и друга статия: по-добре да не ходим. Гонзу да измисли някакво обяснение. Примерно, че самолетът е спукал гума или нещо такова.

    Коментиран от #4

    13:04 30.09.2026

  • 3 То е ясно

    4 0 Отговор
    Проба-грешка. Закривай!

    13:07 30.09.2026

  • 4 Левски 1914

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тинтири Минтири":

    По добре да каже , че самолета не е щял да запали и че не са имали въже да го дръпна.

    Коментиран от #12

    13:11 30.09.2026

  • 5 Герги

    3 0 Отговор
    Цирка продължава с пълна сила..

    13:13 30.09.2026

  • 6 Атанас Рибарски

    3 0 Отговор
    А защо Бай Рибан не захвърли гегата и поеме нашите национали. Щом може да пасе овце, що да не води и говеда. Няма кой знае каква разлика в занаята. Все добитък.

    13:16 30.09.2026

  • 7 Някой

    4 0 Отговор
    Не знам защо някой се хваща за тази работа. Явно за пари, но ще му донесе само негативи - срам, унижение и ниска самооценка.
    Тези безхаберници трябва да бъдат разпуснати - отбора не трябва да се явява за мачовете. Така, гарантирано ще паднат само с по 3 гола разлика. Обаче, няма да носят срам на народа.

    Коментиран от #9

    13:22 30.09.2026

  • 8 семкаджията

    0 0 Отговор
    И св.Петър да сложат за треньор,файда йок.Играчи няма-а,играчи.А те не се създават за седмица,а с години.

    13:26 30.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Петър

    2 0 Отговор
    Детските отбори пълни,а отбор - няма!

    13:30 30.09.2026

  • 11 истина ти казвам

    1 0 Отговор
    Лъвовете?????🤣🤣🤣🤣шиб...и мишки!

    13:31 30.09.2026

  • 12 По добре

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Левски 1914":

    Е да каже, че има матура и не може да отиде и националния отбор е съпричастен с него, ще му пишат пищовете, те за друго и не стават!

    13:39 30.09.2026

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