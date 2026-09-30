Атанас Рибарски поема България за мачовете с Исландия и Люксембург

Атанас Рибарски поема българския национален отбор за следващите два мача от Лигата на нациите. 41-годишният специалист ще води „лъвовете“ срещу Исландия и Люксембург.

Рибарски вече ръководи тренировката на представителния тим. Той заменя Александър Димитров, който подаде оставка след равенството с Естония в Пловдив. Информацията е на Sportal.bg.

Опитът на новия селекционер

Атанас Рибарски е бил начело на България до 19 години. Преди това е работил като старши треньор на ЦСКА 1948 и Крумовград.

В треньорската му кариера има и периоди като помощник в Арда (Кърджали) и Ботев (Пловдив). Именно престоят му в пловдивския клуб е последната му работа преди назначението начело на юношеския национален отбор.

Предстоящите срещи с Исландия и Люксембург ще бъдат първите мачове на Рибарски начело на мъжкия национален отбор.

Източници: Спортал