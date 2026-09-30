Атанас Рибарски поема България за мачовете с Исландия и Люксембург

Атанас Рибарски поема българския национален отбор за следващите два мача от Лигата на нациите. 41-годишният специалист ще води „лъвовете“ срещу Исландия и Люксембург.
Рибарски вече ръководи тренировката на представителния тим. Той заменя Александър Димитров, който подаде оставка след равенството с Естония в Пловдив. Информацията е на Sportal.bg.
Опитът на новия селекционер
Атанас Рибарски е бил начело на България до 19 години. Преди това е работил като старши треньор на ЦСКА 1948 и Крумовград.
В треньорската му кариера има и периоди като помощник в Арда (Кърджали) и Ботев (Пловдив). Именно престоят му в пловдивския клуб е последната му работа преди назначението начело на юношеския национален отбор.
Предстоящите срещи с Исландия и Люксембург ще бъдат първите мачове на Рибарски начело на мъжкия национален отбор.
Източници: Спортал
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ловец
12:56 30.09.2026
2 Тинтири Минтири
Коментиран от #4
13:04 30.09.2026
3 То е ясно
13:07 30.09.2026
4 Левски 1914
До коментар #2 от "Тинтири Минтири":По добре да каже , че самолета не е щял да запали и че не са имали въже да го дръпна.
Коментиран от #12
13:11 30.09.2026
5 Герги
13:13 30.09.2026
6 Атанас Рибарски
13:16 30.09.2026
7 Някой
Тези безхаберници трябва да бъдат разпуснати - отбора не трябва да се явява за мачовете. Така, гарантирано ще паднат само с по 3 гола разлика. Обаче, няма да носят срам на народа.
Коментиран от #9
13:22 30.09.2026
8 семкаджията
13:26 30.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Петър
13:30 30.09.2026
11 истина ти казвам
13:31 30.09.2026
12 По добре
До коментар #4 от "Левски 1914":Е да каже, че има матура и не може да отиде и националния отбор е съпричастен с него, ще му пишат пищовете, те за друго и не стават!
13:39 30.09.2026