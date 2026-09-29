Фернандо Алонсо остава в Астън Мартин и през 2027 г.

Фернандо Алонсо ще продължи да се състезава за Астън Мартин и през сезон 2027. Отборът потвърди, че 45-годишният двукратен световен шампион и канадският пилот Ланс Строл остават в състава, с което съставът на тима във Формула 1 няма да се променя.

Продължаването на договора слага край на спекулациите за бъдещето на Алонсо след края на настоящия сезон. Испанецът се присъедини към Астън Мартин през 2023 г., а преди това кара за Рено, Макларън, Ферари и Алпин. Той дебютира във Формула 1 през 2001 г. и спечели световната титла през 2005 и 2006 г. с Рено.

Алонсо е рекордьор по участия във Формула 1 с 440 състезания. През настоящия сезон той има 3 точки и заема 19-о място в класирането при пилотите. Строл, който е част от отбора от 2019 г., е с 12 точки и се намира на 16-а позиция.

Алонсо: Ще се оттегля, но не още

„Ще се оттегля от Формула 1, но не още“, заяви Алонсо, цитиран от испанската радио мрежа Кадена СЕР. Така той потвърди намерението си да остане в шампионата поне още един сезон, въпреки че кампанията на Астън Мартин досега е трудна.

За британския отбор продължаването на договора на Алонсо означава, че ще запази опитния си пилот в период на подготовка за следващия технически цикъл. Астън Мартин работи по автомобила за 2027 г., когато във Формула 1 ще има нови промени по техническите правила. Отборът вече обяви, че сезонът ще включва 24 състезания и 10 спринтови уикенда.

Алонсо и Строл ще останат съотборници за пети пореден сезон. За испанеца това ще бъде поредна възможност да продължи кариерата си в шампионата, докато Астън Мартин ще разчита на същата пилотска комбинация при подготовката си за новия сезон.

Източници: БТА, Кадена СЕР