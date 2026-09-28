Ландо Норис се извини на Колапинто за острите думи след катастрофата в Баку

Ландо Норис е поднесъл лично извинение на Франко Колапинто за острата си реакция след инцидента им в Гран при на Азербайджан в Баку. Пилотът на Макларън призна, че е сгрешил, заявявайки че аржентинецът няма място във Формула 1.

Катастрофата бе предизвикана от Колапинто и въвлече три болида, като сложи преждевременен край на надпреварата за Норис. Веднага след сблъсъка британецът реагира емоционално, което му донесе вълна от негативни коментари в социалните мрежи, най-вече от фенове на пилота на Алпин.

Аржентинецът пое вината за инцидента и получи наказание от 5 места назад на стартовата решетка за следващия кръг от шампионата.

В стори в Instagram Норис разкри, че вече е разговарял с Колапинто и му се е извинил.

"Като цяло труден уикенд в Баку и разочароващ и ранен край на състезанието, разбира се. След надпреварата изпратих съобщение на Франко, в което се извиних за коментарите си – думи, които просто не трябваше да изричам. Знам как стоят нещата и емоциите бяха силни, но това не е оправдание. Постъпих неправилно.

През годините и аз самият съм допускал грешки и знам, че това е неизменна част от състезанията и борбата на лимита. С Франко се разбрахме, все още сме добри приятели и нямаме търпение да се върнем на пистата този уикенд", заяви Норис.