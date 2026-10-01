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Контузия извади Нико О'Райли от състава на Англия

Контузия извади Нико О'Райли от състава на Англия

1 Октомври, 2026 20:30 356 0

  • нико о'райли-
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  • томас тухел-
  • манчестър сити-
  • лига на нациите

Халфът на Манчестър Сити напусна лагера и ще премине допълнителни прегледи. Томас Тухел няма да вика негов заместник.

Контузия извади Нико О'Райли от състава на Англия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нико О'Райли напусна лагера на Англия заради контузия и се завърна в Манчестър Сити, където ще премине допълнителни прегледи. 21-годишният халф не игра при победата с 2:0 над Чехия и отпадна за предстоящото гостуване на Хърватия в Лигата на нациите.

О'Райли изигра пълни 90 минути при загубата с 2:3 от Испания миналата седмица. След двубоя Томас Тухел призна, че футболистът изпитва физически затруднения.

„Не мога да кажа нито да, нито не, това е честният отговор. Той не беше на разположение днес, не беше и на пейката, така че имаме три дни и ще направим всичко възможно, за да бъде готов“, заяви Тухел.

Селекционерът няма да вика заместник на О'Райли за оставащите мачове от лагера. Очаква се Люис Хол да запази мястото си отляво на защитата срещу Хърватия, след като започна при успеха над Чехия.

Междувременно Джоб Белингам и Люис Майли също са напуснали лагера на младежкия национален отбор на Англия заради контузии. За О'Райли това е ново препятствие в период, в който той постепенно се утвърди в състава на Тухел и вече има 13 мача за националния отбор.

Англия гостува на Хърватия в събота, а след това приема Чехия на „Уембли“ във вторник.

Източници: Спортал


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