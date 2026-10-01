Жители на „Младост“ 1 излязоха на протест заради липса на топла вода

Жители на столичния квартал „Младост” 1 излязоха на протест. Причината е липса на топла вода в част от блоковете след извършената профилактика от Топлофикация София през септември, съобщава NOVA.
По думите им след плановото пускане на водата през септември, са имали такава за едва няколко дни. Казват и че се е стигнало на разлив на топла вода зад един от блоковете. Хората трудно се справят с битовите си нужди и уточняват, че прибягват до подръчни средства.
От "Топлофикация София" заявиха, че след приключване на годишната профилактика на топлофикационен район "София Изток" са възникнали много аварии по най-амортизираните участъци на мрежата и се налага те да бъдат отстранени последователно.
Много сигнали за липса на топла вода са били получени и от омбдусмана Велислава Делчева. От своя страна тя е сигнализирала председателя на КЕВР Пламен Младеновски. От там са изискали цялостната документация за всички аварийни и планови прекъсвания на топлоподаването - причини, дата, час, продължителност, както и описание на всеки отделен случай.
Междувременно демострацията на хората продължава със заявка недоволството да продължи, ако проблемът не се разреши в спешен порядък.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
21:41 01.10.2026
2 Пич
И поне два климатика, за ако спрат парното!!!
Мисля, че по скоро София се напълни със стиснати провинциалисти!!!
Коментиран от #3, #14
21:45 01.10.2026
3 Термо
До коментар #2 от "Пич":София е единственият град и населено място в България където става за живот при всичките му проблеми, останалата част на страната никъде вече няма условия за живот.
Коментиран от #6, #11
21:49 01.10.2026
4 така е
21:51 01.10.2026
5 така е
21:52 01.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Констатация
22:10 01.10.2026
8 Толерантен
22:11 01.10.2026
9 Гатанка кой ще зъзне
22:12 01.10.2026
10 мисля
Ами ако хората от всички градове и софианците, които нямат топлоподаване, вземат, че обявят протест да се спре с това вечно покриване от бюджета на част от задълженията на Топлофикация София, то какво ще стане?! Ми ние сме повече, може да блокираме цялата държавата!
Кофти е да си без топла вода, ама подобни плакати като този на снимката, ми идват в повече
22:12 01.10.2026
11 Ти сериозно ли?
До коментар #3 от "Термо":Столицата без нормални тротоари и квартални улици.
След един дъжд всичко е кал.
А след сняг- киша!🤣
22:16 01.10.2026
12 Бай той Толстой
22:22 01.10.2026
13 Хаха
22:27 01.10.2026
14 По- голем пич
До коментар #2 от "Пич":Прав си едно време, като живеех в центъра си монтирах климатик и бойлер, а сега вече 10 години живея в къща и теца изобщо не ми липсва, даже напротив, много по-добре ми е с бойлери и климатици.
22:36 01.10.2026
15 Еврозонци така ще е
22:39 01.10.2026