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Жители на „Младост“ 1 излязоха на протест заради липса на топла вода

Жители на „Младост“ 1 излязоха на протест заради липса на топла вода

1 Октомври, 2026 21:40 627 15

  • протест-
  • младост 1-
  • топла вода

От "Топлофикация София" заявиха, че след приключване на годишната профилактика на топлофикационен район "София Изток" са възникнали много аварии по най-амортизираните участъци на мрежата и се налага те да бъдат отстранени последователно

Жители на „Младост“ 1 излязоха на протест заради липса на топла вода - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жители на столичния квартал „Младост” 1 излязоха на протест. Причината е липса на топла вода в част от блоковете след извършената профилактика от Топлофикация София през септември, съобщава NOVA.

По думите им след плановото пускане на водата през септември, са имали такава за едва няколко дни. Казват и че се е стигнало на разлив на топла вода зад един от блоковете. Хората трудно се справят с битовите си нужди и уточняват, че прибягват до подръчни средства.

От "Топлофикация София" заявиха, че след приключване на годишната профилактика на топлофикационен район "София Изток" са възникнали много аварии по най-амортизираните участъци на мрежата и се налага те да бъдат отстранени последователно.

Много сигнали за липса на топла вода са били получени и от омбдусмана Велислава Делчева. От своя страна тя е сигнализирала председателя на КЕВР Пламен Младеновски. От там са изискали цялостната документация за всички аварийни и планови прекъсвания на топлоподаването - причини, дата, час, продължителност, както и описание на всеки отделен случай.

Междувременно демострацията на хората продължава със заявка недоволството да продължи, ако проблемът не се разреши в спешен порядък.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    7 1 Отговор
    Топлата вада е за чело.веков

    21:41 01.10.2026

  • 2 Пич

    11 7 Отговор
    Добре бе........ трябва да си или много тъп, или много стиснат, за да не си купиш и монтираш бойлер за аварийни ситуации!!!
    И поне два климатика, за ако спрат парното!!!
    Мисля, че по скоро София се напълни със стиснати провинциалисти!!!

    Коментиран от #3, #14

    21:45 01.10.2026

  • 3 Термо

    10 6 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    София е единственият град и населено място в България където става за живот при всичките му проблеми, останалата част на страната никъде вече няма условия за живот.

    Коментиран от #6, #11

    21:49 01.10.2026

  • 4 така е

    5 1 Отговор
    Ние сме си стадо за стригане. Защо да не ни спират топлата вода и за повече от месец?

    21:51 01.10.2026

  • 5 така е

    6 0 Отговор
    така ТоплофЕкация гори по-малко газ и има повече пари да плаща на БОТАШ.

    21:52 01.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Констатация

    10 1 Отговор
    Купете си Бойлери като 90% от българите, бе, селски столичани!

    22:10 01.10.2026

  • 8 Толерантен

    7 1 Отговор
    А за кого гласувахте?

    22:11 01.10.2026

  • 9 Гатанка кой ще зъзне

    4 0 Отговор
    От 01.01 кой ще дава Американски газ на кредит на фалиралата Топлофекация. Топла вода ли парно ли

    22:12 01.10.2026

  • 10 мисля

    6 3 Отговор
    че клиентите на Топлофикация минават границата - не стига, че всички финансираме осигуряването на тази им екстра през непрекъснатите дотации, които държавата осигурява от бюджета, ами седнали да заплашват целия град.
    Ами ако хората от всички градове и софианците, които нямат топлоподаване, вземат, че обявят протест да се спре с това вечно покриване от бюджета на част от задълженията на Топлофикация София, то какво ще стане?! Ми ние сме повече, може да блокираме цялата държавата!

    Кофти е да си без топла вода, ама подобни плакати като този на снимката, ми идват в повече

    22:12 01.10.2026

  • 11 Ти сериозно ли?

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Термо":

    Столицата без нормални тротоари и квартални улици.
    След един дъжд всичко е кал.
    А след сняг- киша!🤣

    22:16 01.10.2026

  • 12 Бай той Толстой

    4 2 Отговор
    Това,дето бай Тошо ви го построи,не можете да го боядисате!

    22:22 01.10.2026

  • 13 Хаха

    1 1 Отговор
    Да изберат догодина за още един мандат Лама Васко и той ще им пусне водата

    22:27 01.10.2026

  • 14 По- голем пич

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Прав си едно време, като живеех в центъра си монтирах климатик и бойлер, а сега вече 10 години живея в къща и теца изобщо не ми липсва, даже напротив, много по-добре ми е с бойлери и климатици.

    22:36 01.10.2026

  • 15 Еврозонци така ще е

    1 0 Отговор
    с липса на топла вода..

    22:39 01.10.2026

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