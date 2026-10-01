Британската полиция арестува британец с иранско гражданство по случая „Феърфорд“

Британската полиция за борба с тероризма арестува 27-годишен мъж с британско и иранско гражданство във връзка с разследването на инцидента край военновъздушната база „Феърфорд“ в югозападна Англия. Той е задържан в Уестминстър по подозрение в подготовка на терористичен акт, предава БТА.

Полицията съобщи още, че 26-годишен британски гражданин е бил разпитан под предупреждение, но не е арестуван. Извършени са и обиски на два имота в Лондон.

Новият арест идва няколко дни след задържането на петима британци на възраст между 23 и 25 години край „Феърфорд“. Те бяха освободени под гаранция, но остават обект на разследване. В трите превозни средства, свързани със случая, полицията не е открила взривни устройства, но е намерила количество бензин.

„Феърфорд“ е британска военновъздушна база, използвана от американските сили, включително като база за бомбардировачи, извършващи операции срещу Иран.

Старшият национален координатор за борба с тероризма Вики Евънс определи разследването като „изключително сложно“ и заяви, че специализираните екипи проверяват множество версии, включително възможна намеса на чужда държава.

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че има „силни индикации“, че Иран е изиграл роля в инцидента. Техеран категорично отхвърля обвиненията за участие.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху също заяви, че Израел е предал на британските власти разузнавателна информация за предполагаем заговор, свързан с Иран. Това твърдение не е независимо потвърдено от британските власти.

Разследването продължава, като британските служби все още изясняват целта на предполагаемия заговор, ролята на задържаните и дали зад случая стои чужда държава.