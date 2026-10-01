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Премиерът на Португалия разговаря с Роналдо и Жезуш
  Тема: Известни личности

Премиерът на Португалия разговаря с Роналдо и Жезуш

1 Октомври, 2026 18:15 884 1

  • кристиано роналдо-
  • луиш монтенегро-
  • португалия-
  • жорже жезуш-
  • лига на нациите

Луиш Монтенегро е потърсил и президента на футболната федерация Педро Проенса след напускането на звездата от лагера на националния отбор.

Премиерът на Португалия разговаря с Роналдо и Жезуш - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Премиерът на Португалия Луиш Монтенегро е разговарял по телефона с Кристиано Роналдо и със селекционера на националния отбор Жорже Жезуш след напускането на футболиста от лагера на тима в Копенхаген. Информацията е на португалския вестник „Рекорд“, цитирана от Българската телеграфна агенция.

Според публикацията Монтенегро първо е потърсил президента на Португалската футболна федерация Педро Проенса, като е изразил желание да разговаря с Жезуш. Премиерът поддържа добри отношения със селекционера.

Роналдо напусна лагера преди мача с Дания

Случаят се разрази, след като Роналдо остана неизползвана резерва при победата на Португалия над Норвегия с 2:1. След това 41-годишният нападател напусна лагера в Копенхаген с частния си самолет, преди гостуването на Португалия срещу Дания в Лигата на нациите.

Роналдо обясни решението си с публикация в профила си в Инстаграм:

„След конференцията на националния селекционер и след разговор с президента на футболната федерация реших да напусна тренировъчния лагер.“

Така напрежението около португалския национален отбор стигна до премиера на страната. От изложеното в публикацията на „Рекорд“ не става ясно какъв е бил резултатът от разговорите между Монтенегро, Роналдо, Проенса и Жезуш.

Източници: БТА, Рекорд


Португалия
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    Кристиано министър председател,а Луиш Монтенегро с N7 на фланелката.Резултатите ще са същите .

    19:04 01.10.2026

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