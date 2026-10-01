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Светослав Петров: Един час тренировка не стига за голям футбол

Светослав Петров: Един час тренировка не стига за голям футбол

1 Октомври, 2026 20:20 515 0

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Селекционерът на България U17 посочи липсата на дисциплина и допълнителна работа като основни проблеми при младите играчи.

Светослав Петров: Един час тренировка не стига за голям футбол - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Селекционерът на юношеския национален отбор на България до 17 години Светослав Петров определи липсата на достатъчно работа и дисциплина като сериозен проблем при младите футболисти. Той говори по темата в подкаста на Българския футболен съюз „Да поговорим за футбол“.

Петров посочи, че част от играчите още в ранна възраст започват да поставят изисквания за позицията, на която да играят, и за крилото, по което да действат. По думите му много от тях не желаят допълнителни тренировки, а посещението във фитнеса често остава въпрос на лично желание.

„Няма как с един час тренировка на ден да станем футболисти, които да играем в чужбина или да сме основни играчи в националния отбор“, заяви Светослав Петров.

Разликата с подготовката в чужбина

Треньорът разказа, че футболисти от набор 2010, които са заминали за чужбина, усещат разликата в тренировъчния процес още след месец-два. Според Петров самите играчи признават, че там тренировките продължават около два часа, всеки ден се работи във фитнеса и се спазва по-строга дисциплина.

„А защо не го правихте у нас?“, питал Петров младите футболисти. По думите му те не дават ясен отговор на този въпрос. Той даде пример с 20-дневен лагер през миналата година, когато почти никой от играчите не е посещавал фитнеса доброволно и е било необходимо треньорите да настояват за това.

Петров заяви, че възрастта около 17 години и следващата година са решаващи за кариерата на футболистите. Според него в този период те могат да направят крачка към най-високото ниво, но при липса на развитие съществува риск след две-три години да се откажат от футбола.

„От събуждането до лягането трябва да си професионалист“, каза селекционерът, като подчерта, че целта е повече български играчи да се развият и да достигнат до силни чуждестранни клубове и националния отбор.

Източници: Фокус


България
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