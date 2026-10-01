46 години от историческата победа на ЦСКА над Нотингам ВИДЕО

На „Сити Граунд“ в Нотингам тишината идва след един удар на Ружди Керимов. На 1 октомври 1980 г. ЦСКА побеждава с 1:0 действащия европейски шампион Нотингам Форест и го отстранява от турнира за Купата на европейските шампиони с общ резултат 2:0.

Това е реваншът от първия кръг на надпреварата, а английският тим изглежда като един от най-тежките възможни съперници. Само няколко месеца по-рано Нотингам Форест е спечелил Купата на европейските шампиони за втори пореден път. Отборът на Брайън Клъф разполага с националния вратар на Англия Питър Шилтън и идва след европейски триумфи през 1979 и 1980 г.

Две победи с по 1:0

ЦСКА вече е нанесъл първия удар в София. На 17 септември 1980 г. пред около 70 000 зрители на стадион „Васил Левски“ „армейците“ печелят с 1:0, а Цветан Йончев отбелязва единствения гол.

Реваншът започва с очакване за английски натиск, но българският състав не се прибира в защита. Воденият от Аспарух Никодимов тим играе смело и търси възможности пред вратата на Шилтън. В 32-рата минута, според един от архивите, а в други записи е посочена 33-тата, Керимов изпраща топката в мрежата след атака на ЦСКА.

Един от най-паметните разкази за мача е на Георги Велинов. „Вторият мач в Нотингам толкова добре играхме, като машини бяхме. Аз имах малко работа. Отборът като цяло изигра сигурно най-великия си мач в чужбина“, спомня си легендарният вратар на ЦСКА.

Победа, която променя европейския сезон

След последния съдийски сигнал ЦСКА не просто продължава напред. Българският шампион детронира носителя на трофея, при това след две победи, без да допусне гол. Успехът на „Сити Граунд“ остава сред най-значимите гостувания на български клуб в евротурнирите.

В следващия кръг ЦСКА отстранява полския Шомберки Битом след 4:0 в София и 1:0 като гост. През пролетта на 1981 г. походът приключва на четвъртфиналите срещу Ливърпул, но сезонът вече е записал името на тима сред най-силните европейски отбори.

Ружди Керимов остава свързан завинаги с онази вечер в Нотингам. Голът му срещу Питър Шилтън, двете победи над европейския шампион и отстраненият тим на Брайън Клъф превръщат 1 октомври 1980 г. в дата, която продължава да се помни от поколения привърженици на ЦСКА.

Източници: Спортал, Дспорт, Топспорт