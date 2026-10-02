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Спортът по ТВ в петък (2 октомври)

Спортът по ТВ в петък (2 октомври)

2 Октомври, 2026 06:48 1 079 0

  • спортът по тв-
  • телевизионна програма-
  • лига на нациите-
  • евролига-
  • формула 1

Футболът от Лигата на нациите е вечерният акцент, а програмата включва още Формула 1, Moto GP, тенис, снукър, голф и баскетбол.

Спортът по ТВ в петък (2 октомври) - 1
Снимка: shutterstock.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Петъчната спортна програма по телевизията започва още през нощта с моторни спортове и тенис. В 04:35 часа по MAX Sport 4 е първата тренировка в Moto GP за Гран при на Япония, а от 05:00 часа по MAX Sport 3 започват срещите от ATP 500 в Токио. Тенисът от японския турнир продължава в 07:00, 10:00 и 12:00 часа.

В 07:30 часа Диема спорт 3 излъчва първата тренировка във Формула 1 за Гран при на Бахрейн. Втората сесия е насрочена за 11:00 часа. По MAX Sport 4 от 08:50 часа е тренировката в Moto GP.

Тенис, снукър и голф през деня

От 08:00 часа започва и програмата от ATP 500 в Пекин по MAX Sport 1, като следващите сесии са в 10:00, 14:00 и 16:00 часа. Снукърът от Откритото първенство на Шънджън е по Евроспорт 1 в 09:00 и 14:30 часа.

Голфът от Alfred Dunhill Championship е по MAX Sport 2 от 14:00 часа. В 17:30 часа Евроспорт 2 ще излъчи ловна стрелба от европейското първенство в Малакаса. По Евроспорт 1 са предвидени и два старта от Световната купа по планинско колоездене в Лейк Плесид – в 18:30 часа при жените и в 19:25 часа при мъжете. Данните за дневната програма са публикувани от вестник „Сега“.

Футболът започва в 17:00 часа

В 17:00 часа Казахстан и Молдова се срещат в Лигата на нациите по Нова спорт. От 19:00 часа са два мача: Кипър – Армения по Диема спорт 2 и Латвия – Черна гора по Диема спорт 3.

Вечерната програма предлага четири двубоя с начален час 21:45. Полша играе с Румъния по Диема спорт, Белгия среща Турция по Диема спорт 2, Франция приема Италия по Диема спорт 3, а Босна и Херцеговина е домакин на Швеция по Нова спорт. Петел също посочва същите футболни срещи и канали в дневната си програма.

Три мача от Евролигата в праймтайма

Баскетболната програма започва в 20:45 часа с Фенербахче – Дубай по MAX Sport 1. В 21:00 часа по MAX Sport 2 е Байерн Мюнхен – Партизан, а в 21:15 часа по MAX Sport 3 започва Панатинайкос – Макаби Тел Авив. В 21:30 часа MAX Sport 4 ще излъчи Баскония – Олимпия Милано.

След полунощ, в 00:00 часа, Евроспорт 2 продължава с третия ден на голф турнира PGA Tour Black Desert Championship.

Източници: Сега, Петел


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