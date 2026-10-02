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Реал падна в София, Виртус шокира шампиона в Евролигата

Реал падна в София, Виртус шокира шампиона в Евролигата

2 Октомври, 2026 07:20 608 0

  • евролига-
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  • апоел тел авив-
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  • олимпиакос

Апоел Тел Авив победи мадридчани със 102:98, а Виртус Болоня се наложи над Олимпиакос с кош със сирената. Цървена звезда и Париж също спечелиха домакинствата си.

Реал падна в София, Виртус шокира шампиона в Евролигата - 1
Снимка: YouTube - архив
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Апоел Тел Авив победи Реал Мадрид със 102:98 в най-резултатния мач от снощната програма на Евролигата. Двубоят се игра в „Арена 8888“ в София, а израелският тим стигна до втория си успех за сезона, докато мадридчани останаха без победа след първите три кръга.

Апоел изгради солидна преднина още през първото полувреме и водеше с 63:43. Реал обаче реагира силно след почивката, заличи изоставането от 22 точки и дори поведе с една в третата част. В последните минути домакините отново намериха ритъма си и не позволиха на съперника да завърши обрата.

Тео Маледон беше най-резултатен за Реал с 26 точки, 5 борби и 7 асистенции, а Валтер Таварес добави 14 точки и 13 борби. След мача треньорът на испанския тим Педро Мартинес определи срещата като „две много различни полувремена“ и заяви, че отборът трябва да се подобрява, „без да търси оправдания“.

Виртус спря шампиона със сирената

В Болоня Виртус нанесе първо поражение за сезона на действащия шампион Олимпиакос след драматичен успех с 96:94. Италианският тим губеше с 93:94 в последните секунди, но Маркус Кар реализира тройка със сирената и донесе първата победа на Виртус в турнира.

Успехът прекъсна серията от две загуби на домакините, докато Олимпиакос пропусна възможността да остане непобеден след първите три кръга. Мачът беше решен в последната атака, след като двата отбора си размениха водачеството в заключителната част.

Цървена звезда и Париж записаха първи победи

Цървена звезда се наложи над Анадолу Ефес със 77:72 в Белград. Сръбският тим водеше с 37:36 на почивката и запази преднината си в равностойна втора половина. Чима Монеке завърши с 18 точки и 7 борби, а Джордан Лойд беше най-резултатен за турския състав със 17 точки.

Париж победи Жалгирис с 82:78 и записа първия си успех в Евролигата. Френският тим влезе в последната част с преднина от три точки, а Надир Хифи се превърна в ключова фигура в края и завърши с 21 точки. Жалгирис имаше възможност да обърне резултата, но не намери отговор срещу стрелбата на Хифи в заключителните минути.

Третият кръг продължава с нови мачове, сред които Бешикташ – Барселона, Байерн – Партизан, Панатинайкос – Макаби Тел Авив и Баскония – Олимпия Милано.

Източници: Чемпионат, Еврохупс, Ас


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