Хейдън Панетиър е била обект на проверка на състоянието си седмица преди смъртта си

Седмица преди смъртта си Хейдън Панетиър е била обект на проверка на състоянието си в дома си в Западен Холивуд. На 9 август около 22:00 часа е подаден сигнал, след като жена на адреса не отговаряла на телефонни обаждания, съобщава списание Us, позовавайки се на доклад на шерифската служба на окръг Лос Анджелис.

Документът е силно редактиран и не посочва името на актрисата. Източник, запознат със случая, обаче е потвърдил пред Us, че проверката е била за Панетиър. „Тя беше станала недостъпна за много хора от обкръжението си и имаше тревога“, казва източникът, цитиран от медията.

В доклада е записано, че жената на адреса е била болна през целия ден и не се е чувствала добре. Според публикацията Брайън Хикърсън е отворил вратата на служителите. В полицейския запис не са посочени последващи действия по сигнала.

Смъртта в Южна Каролина

На 16 август Панетиър е намерена в безсъзнание в жилище под наем в Грийнвил, Южна Каролина. Полицията и спешните екипи са били извикани за жена в сърдечен арест. Медиците са извършвали продължителни реанимационни действия, но актрисата е обявена за починала на място.

Първоначално властите съобщиха, че не са открити следи от травма и че няма данни за насилствена смърт. По-късно съдебният лекар на окръг Грийнвил определи причината като токсичния ефект на фентанил, 4-ANPP, алпразолам, метокарбамол и кветиапин, а смъртта - като инцидентна.

Разследването на полицията в Грийнвил остава активно. Властите проверяват и произхода на веществата, довели до смъртта на 36-годишната актриса. Към момента няма данни Панетиър да е била жертва на престъпление.

Последните дни на актрисата

Панетиър стана известна още като дете, а най-голямата ѝ популярност дойде с ролите на Клеър Бенет в „Герои“ и Джулиет Барнс в „Нашвил“. През годините тя публично говореше за проблемите си със зависимостите и психичното здраве.

Проверка на състоянието в дома ѝ седмица преди смъртта не доказва сама по себе си какво се е случило в последните ѝ дни. Полицейският доклад не назовава Панетиър, а връзката между сигнала и актрисата е потвърдена от източник пред Us. Потвърдено от властите е, че смъртта ѝ в Южна Каролина е причинена от случайно предозиране с няколко вещества, сред които фентанил.

Източник: Us Magazine