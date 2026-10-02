Радев лично приема тленните останки на Самуил от Мицотакис в Солун

Повече от 1000 години след смъртта си цар (997-1014 г.) Самуил се завръща у дома – в България, на чиято свобода и независимост той посвещава своя живот.

Премиерите на България и Гърция на церемония в Солун

Тленните останки на един от най-прочутите средновековни владетели на България ще бъдат предадени на българската държава на 3 октомври, на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун, в присъствието на министър-председателя Румен Радев и на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, съобщи правителството.

България ще посрещне тленните останки на своя цар с държавна церемония на площад "Княз Александър I" в София същия ден.

"Спартан" и изтребители в небето над София

След навлизане в българското въздушно пространство, военно-транспортният самолет "Спартан", пренасящ тленните останки на цар Самуил, ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16.

Формацията ще прелети над площад "Княз Александър I" около 12:30 часа. Изтребителите повторно ще прелетят над площада след кацането на транспортния самолет "Спартан".

От летище "Васил Левски" - София до площад "Княз Александър I" тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от Българската армия.

В рамките на държавната церемония "България посреща цар Самуил" министър-председателят Румен Радев ще произнесе слово. При изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта.

Церемонията ще продължи с шествие до църквата "Света София", където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил и ще бъде отслужен трисагий.