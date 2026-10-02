Радев лично приема тленните останки на Самуил от Мицотакис в Солун

Повече от 1000 години след смъртта си цар (997-1014 г.) Самуил се завръща у дома – в България, на чиято свобода и независимост той посвещава своя живот.
Премиерите на България и Гърция на церемония в Солун
Тленните останки на един от най-прочутите средновековни владетели на България ще бъдат предадени на българската държава на 3 октомври, на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун, в присъствието на министър-председателя Румен Радев и на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, съобщи правителството.
България ще посрещне тленните останки на своя цар с държавна церемония на площад "Княз Александър I" в София същия ден.
"Спартан" и изтребители в небето над София
След навлизане в българското въздушно пространство, военно-транспортният самолет "Спартан", пренасящ тленните останки на цар Самуил, ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16.
Формацията ще прелети над площад "Княз Александър I" около 12:30 часа. Изтребителите повторно ще прелетят над площада след кацането на транспортния самолет "Спартан".
От летище "Васил Левски" - София до площад "Княз Александър I" тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от Българската армия.
В рамките на държавната церемония "България посреща цар Самуил" министър-председателят Румен Радев ще произнесе слово. При изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта.
Церемонията ще продължи с шествие до църквата "Света София", където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил и ще бъде отслужен трисагий.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
08:48 02.10.2026
2 Аман
08:52 02.10.2026
3 София
Коментиран от #4
08:57 02.10.2026
4 Радев
До коментар #3 от "София":Още от същото !
08:59 02.10.2026
5 Рада Простата
И сега какво, ще го разнасят по фронта да надъхват армията като руснаците?
09:00 02.10.2026
6 "Кимон Георгив " не е достойно име ....
Човек , който е поставен от" КГБ" , за" Омбашия" на България.......?!
Политиката днес е временно явление , и ТЕЖКА заблуда за народа,
отличен камуфлаж за мафиотски игри на държавно ниво!
Нещо
като "леката жена ", днес при теб, утре при мене!
09:03 02.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Анонимен
09:11 02.10.2026
9 А дали е така?
Коментиран от #11
09:14 02.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Троян
09:25 02.10.2026
13 Ами ако се покланяш на престъпник?
До коментар #11 от "оня с коня":И каква е тая вяра дято няма значение пред какво се прекланя? За това ли ти е лесно да защитаваш тия неграмотни ликвидатори на всичко българско? Няма значение, важно е да идват копейките, а?
09:29 02.10.2026
14 Генерал БГ
"Връщат" или "местят"!?
Погребан е там ,където е било България в българска базилика построена от Княз Борис Първи.
Щяха да се връщат у дома, ако бе погребан тогава в чужда държава, но не е, погребан е в част от българската държава, която днес не е българска и е коректно да се казва "местят"... Но за това трябва ум и смелост.
Коментиран от #17
09:30 02.10.2026
15 Българин
09:36 02.10.2026
16 Специално признание
09:40 02.10.2026
17 Доротея
До коментар #14 от "Генерал БГ":Връщат царските останки на българска земя отново, понеже в момента те са на чужда земя!
Цялата дейност се извършва ДНЕС, важни са днешните реалности, а не някогашните. А те са, че днес останките НЕ СА на българска земя, така че ги ВРЪЩАТ.
Царят трябва да бъде посрещнат с цялата тържественост и царски почести!
Задължително трябва в церемонията да участва и БПЦ! Лично Патриархът, главният Жрец. Саркофагът на Самуил трябва да бъде украсен с царските реалии.
България трябв от сега да работи за връщането и на другите царски и княжески останки в църквата св. Ахил. Тяхното място също е на българска земя!
09:48 02.10.2026
18 тра-ла-ла...
Коментиран от #21
09:50 02.10.2026
19 Ццц
09:52 02.10.2026
20 Ами
09:53 02.10.2026
21 Като
До коментар #18 от "тра-ла-ла...":няма хляб трябват зрелища !
09:54 02.10.2026