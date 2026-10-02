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Радев лично приема тленните останки на Самуил от Мицотакис в Солун

Радев лично приема тленните останки на Самуил от Мицотакис в Солун

2 Октомври, 2026 08:46 713 21

  • румен радев-
  • цар самуил-
  • мицотакис

България ще посрещне мощите на своя цар с държавна церемония на площад "Княз Александър I" в София

Радев лично приема тленните останки на Самуил от Мицотакис в Солун - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Повече от 1000 години след смъртта си цар (997-1014 г.) Самуил се завръща у дома – в България, на чиято свобода и независимост той посвещава своя живот.

Премиерите на България и Гърция на церемония в Солун

Тленните останки на един от най-прочутите средновековни владетели на България ще бъдат предадени на българската държава на 3 октомври, на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун, в присъствието на министър-председателя Румен Радев и на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, съобщи правителството.

България ще посрещне тленните останки на своя цар с държавна церемония на площад "Княз Александър I" в София същия ден.

"Спартан" и изтребители в небето над София

След навлизане в българското въздушно пространство, военно-транспортният самолет "Спартан", пренасящ тленните останки на цар Самуил, ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16.

Формацията ще прелети над площад "Княз Александър I" около 12:30 часа. Изтребителите повторно ще прелетят над площада след кацането на транспортния самолет "Спартан".

От летище "Васил Левски" - София до площад "Княз Александър I" тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от Българската армия.

В рамките на държавната церемония "България посреща цар Самуил" министър-председателят Румен Радев ще произнесе слово. При изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта.

Церемонията ще продължи с шествие до църквата "Света София", където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил и ще бъде отслужен трисагий.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 8 Отговор
    Грабежа на века в нашите музеи.53 артефакти от нашите музеи ще бъдат продадени и Радев и Данайците ще делят парите.

    08:48 02.10.2026

  • 2 Аман

    12 6 Отговор
    вече с тия "мощи" !

    08:52 02.10.2026

  • 3 София

    14 4 Отговор
    Типично по генералски, когато не върви икономиката и народа става все по беден отиваме на историята!!!

    Коментиран от #4

    08:57 02.10.2026

  • 4 Радев

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "София":

    Още от същото !

    08:59 02.10.2026

  • 5 Рада Простата

    5 5 Отговор
    Раду турист си беше, турист си остана. Това вземане на куп кокали си е предателство. С това се заличава историята, къде е била България.

    И сега какво, ще го разнасят по фронта да надъхват армията като руснаците?

    09:00 02.10.2026

  • 6 "Кимон Георгив " не е достойно име ....

    5 5 Отговор
    да приеме мощите на Великя Българския Цар Самуил!

    Човек , който е поставен от" КГБ" , за" Омбашия" на България.......?!

    Политиката днес е временно явление , и ТЕЖКА заблуда за народа,
    отличен камуфлаж за мафиотски игри на държавно ниво!

    Нещо
    като "леката жена ", днес при теб, утре при мене!

    09:03 02.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Анонимен

    7 3 Отговор
    Моля ви какво е това Държавата е разруха невиждана инфлация едни завладяха държавата ни бкп червените олигарси диктаторски счупеняци Йотова доживот Какво ме интересува това Оставка

    09:11 02.10.2026

  • 9 А дали е така?

    7 5 Отговор
    Дали наистина са кокали на цар български? Византийците добре са се спазарили и тоя път. А наш лешоядец ще прави снимки и рецитира безизразно белким се разчустваме.

    Коментиран от #11

    09:14 02.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Троян

    6 1 Отговор
    Изцепките на рундьо край нямат. Спартан и четири изтребителя? Цар Самуил си е Български. Рундьо как не получава инфаркт при вида на положението ня хората? Рундьовки работи.

    09:25 02.10.2026

  • 13 Ами ако се покланяш на престъпник?

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    И каква е тая вяра дято няма значение пред какво се прекланя? За това ли ти е лесно да защитаваш тия неграмотни ликвидатори на всичко българско? Няма значение, важно е да идват копейките, а?

    09:29 02.10.2026

  • 14 Генерал БГ

    6 1 Отговор
    И къде е бил погребан преди 1000 г. , за да се връща у дума - в България?

    "Връщат" или "местят"!?

    Погребан е там ,където е било България в българска базилика построена от Княз Борис Първи.

    Щяха да се връщат у дома, ако бе погребан тогава в чужда държава, но не е, погребан е в част от българската държава, която днес не е българска и е коректно да се казва "местят"... Но за това трябва ум и смелост.

    Коментиран от #17

    09:30 02.10.2026

  • 15 Българин

    3 1 Отговор
    Какво изтъргува бат Румене, за да получиш тия кокаляци?!?

    09:36 02.10.2026

  • 16 Специално признание

    2 0 Отговор
    Трябва да се признае истината, с признаване заслугите на Жан Виденов и Л. Живкова. Но чии са тия кости наистина, само те си знаят.

    09:40 02.10.2026

  • 17 Доротея

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Генерал БГ":

    Връщат царските останки на българска земя отново, понеже в момента те са на чужда земя!

    Цялата дейност се извършва ДНЕС, важни са днешните реалности, а не някогашните. А те са, че днес останките НЕ СА на българска земя, така че ги ВРЪЩАТ.

    Царят трябва да бъде посрещнат с цялата тържественост и царски почести!
    Задължително трябва в церемонията да участва и БПЦ! Лично Патриархът, главният Жрец. Саркофагът на Самуил трябва да бъде украсен с царските реалии.

    България трябв от сега да работи за връщането и на другите царски и княжески останки в църквата св. Ахил. Тяхното място също е на българска земя!

    09:48 02.10.2026

  • 18 тра-ла-ла...

    1 0 Отговор
    Вчера слушах един академик който на въпроса това ли са костите на царя,той отговори :единствено сигурно е,че тези кости са на 1000 г.според въглеродния анализ.А какво провят на този пуст остров там е въпрос.Някой иска да са те.Аз като обикновен работник и полуграмотен не съм убеден.На всичко отгоре утре пускат влаковете безплатно към София та убедените да участват в спектакъла устроен от управляващите.

    Коментиран от #21

    09:50 02.10.2026

  • 19 Ццц

    0 0 Отговор
    Специален гост на церемонията е бившият държавен глава на САЩ - Джоузеф Байдън, от който се очаква да предаде речта на цар Самуил пред събралото се множество!

    09:52 02.10.2026

  • 20 Ами

    0 0 Отговор
    Някой чувал ли е за по-голяма глупост от тази,сътворена от Зеления Чорап. Тоя,освен химни, самальоти, топовни салюти и гвардейци,в кривата му глава друго не се върти. За едни кокали с неустановен произход връщаме 53 ценни артефакти,заграбени от БА в Първата св война в Гърция.

    09:53 02.10.2026

  • 21 Като

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "тра-ла-ла...":

    няма хляб трябват зрелища !

    09:54 02.10.2026

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