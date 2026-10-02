Иван Петлешков с право на отговор: Нямам общо с убийството на Илиян Филипов

Иван Петлешков упражни официално правото си на отговор във връзка със споменаването на неговото име в медийното отразяване след убийството на бизнесмена Илиян Филипов. В писмо, изпратено до NOVA и предаването „Здравей, България“, той посочва, че в рамките на два поредни дни личността му е била индиректно обвързвана с престъплението чрез неверни твърдения и внушения, които нямат място в професионалната журналистика.
Петлешков подчертава, че при първоначалното представяне на случая вниманието е било насочено към стара публикация на покойния Филипов по негов адрес, направена преди повече от година. По думите му името му е въведено в контекста на покушението, без да съществува каквато и да било фактическа връзка между него и извършеното деяние. Той допълва, че в последващ телевизионен разговор с журналистите Димитър Стоянов и Станимир Кронев са изнесени откровено неверни обстоятелства. Петлешков обяснява, че с Димитър Стоянов имат съдебни спорове и личното отношение на журналиста е публично признато от самия него в социалните мрежи.
В позицията си Иван Петлешков обръща внимание на факта, че медиите са спестили ключово обстоятелство – Районният съд в Пловдив вече е признал Илиян Филипов за виновен за клевета по дело, заведено именно заради въпросната публикация. Той припомня и парламентарния контрол от 1 октомври 2026 г., при който вътрешният министър Иван Демерджиев потвърди, че Филипов не е подавал сигнали или жалби срещу Петлешков в МВР или прокуратурата. Петлешков е категоричен, че единственото съдебно решение по споровете им е в негова полза и срещу убития бизнесмен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 НИКОЙ НЕ ГО ПИТА!!!
Коментиран от #9
08:47 02.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Що се оправда
08:49 02.10.2026
8 Замириса на димка !
Явно този "Петел" търси опорка в контра-нападение!!!
А това го правят , често виновни такива !!!
Кой в същност е точно този Петлешки???
08:50 02.10.2026
9 Изобщо не ме интересува кой го е изчисти
До коментар #5 от "НИКОЙ НЕ ГО ПИТА!!!":Важното е,че мутрите се самоизяждат
08:53 02.10.2026
10 вис сик трактора и случая петрохан
08:53 02.10.2026
11 Е КОЙ Е ПЕТЛЕШКОВ!!??
Коментиран от #23, #24, #30, #31
08:56 02.10.2026
12 До тук
08:57 02.10.2026
13 Нормалните хора знаят
Коментиран от #22
08:58 02.10.2026
14 Слава.богу...
08:59 02.10.2026
15 Артилерист
09:04 02.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Борисов нареди
09:06 02.10.2026
18 Естествено
09:08 02.10.2026
19 Емигрант
09:11 02.10.2026
20 Други са вече времената
09:12 02.10.2026
21 Смехоран
09:14 02.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Зъл пес
До коментар #11 от "Е КОЙ Е ПЕТЛЕШКОВ!!??":Абе рано или късно всеки си намира майстора.Норочат ли го,няма отърванеЩо политици и престъпници отдавна гният в земята..
09:19 02.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 На никой не му пука
Коментиран от #29
09:24 02.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 димче ямандиев
09:30 02.10.2026
29 А КОИ
До коментар #26 от "На никой не му пука":СА ДРУГИТЕ 3 ма!!?? ЖИВИ ЛИ СА!!??
09:32 02.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Всичко е ясно....
До коментар #11 от "Е КОЙ Е ПЕТЛЕШКОВ!!??":да влизат един по един!
Цигари, алкохол, траспорт на наркотици и артефакти !!!
09:42 02.10.2026
32 Този дали знае, че
09:45 02.10.2026
33 Петлещков не само полицай...
09:50 02.10.2026