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Иван Петлешков с право на отговор: Нямам общо с убийството на Илиян Филипов

Иван Петлешков с право на отговор: Нямам общо с убийството на Илиян Филипов

2 Октомври, 2026 08:39 1 890 33

  • иван петлешков-
  • убийство-
  • юлиян филипов

Той припомня и парламентарния контрол от 1 октомври 2026 г., при който вътрешният министър Иван Демерджиев потвърди, че Филипов не е подавал сигнали или жалби срещу Петлешков в МВР или прокуратурата

Иван Петлешков с право на отговор: Нямам общо с убийството на Илиян Филипов - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иван Петлешков упражни официално правото си на отговор във връзка със споменаването на неговото име в медийното отразяване след убийството на бизнесмена Илиян Филипов. В писмо, изпратено до NOVA и предаването „Здравей, България“, той посочва, че в рамките на два поредни дни личността му е била индиректно обвързвана с престъплението чрез неверни твърдения и внушения, които нямат място в професионалната журналистика.

Петлешков подчертава, че при първоначалното представяне на случая вниманието е било насочено към стара публикация на покойния Филипов по негов адрес, направена преди повече от година. По думите му името му е въведено в контекста на покушението, без да съществува каквато и да било фактическа връзка между него и извършеното деяние. Той допълва, че в последващ телевизионен разговор с журналистите Димитър Стоянов и Станимир Кронев са изнесени откровено неверни обстоятелства. Петлешков обяснява, че с Димитър Стоянов имат съдебни спорове и личното отношение на журналиста е публично признато от самия него в социалните мрежи.

В позицията си Иван Петлешков обръща внимание на факта, че медиите са спестили ключово обстоятелство – Районният съд в Пловдив вече е признал Илиян Филипов за виновен за клевета по дело, заведено именно заради въпросната публикация. Той припомня и парламентарния контрол от 1 октомври 2026 г., при който вътрешният министър Иван Демерджиев потвърди, че Филипов не е подавал сигнали или жалби срещу Петлешков в МВР или прокуратурата. Петлешков е категоричен, че единственото съдебно решение по споровете им е в негова полза и срещу убития бизнесмен.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 НИКОЙ НЕ ГО ПИТА!!!

    26 3 Отговор
    ГУЗЕН НЕ ГОНЕН БЯГА!?? КРАДЕЦЪТ ВИКА ДРЪЖТЕ КРАДЕЦА,,,,,,С ТАЗИ НАДМЕННА ФИЗИОНОМИЯ,,,,,,,,,

    Коментиран от #9

    08:47 02.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Що се оправда

    21 2 Отговор
    не знам? Гузен, негонен бяга!

    08:49 02.10.2026

  • 8 Замириса на димка !

    13 4 Отговор
    Не се разбра, защо се замесва и Димитър Стоянов в този случай???
    Явно този "Петел" търси опорка в контра-нападение!!!
    А това го правят , често виновни такива !!!
    Кой в същност е точно този Петлешки???

    08:50 02.10.2026

  • 9 Изобщо не ме интересува кой го е изчисти

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "НИКОЙ НЕ ГО ПИТА!!!":

    Важното е,че мутрите се самоизяждат

    08:53 02.10.2026

  • 10 вис сик трактора и случая петрохан

    14 1 Отговор
    когато разкрият истината за убийствата на мутренските босове през почти 37г преход,тогава можем да си говорим по същество,а до тогава ще вегетираме!

    08:53 02.10.2026

  • 11 Е КОЙ Е ПЕТЛЕШКОВ!!??

    23 0 Отговор
    БИВШО ЧЕНГЕ В БОПА В ПЛОВДИВ, ДОБЪР ЧОВЕК,КОЙТО СЕ ДВИЖИ С ОХРАНА И БРОНИРАНИ АВТОМОБИЛИ!!! ЗАЩО ЛИ СА БРОНИРАНИ!!???!,,,,,,,,

    Коментиран от #23, #24, #30, #31

    08:56 02.10.2026

  • 12 До тук

    11 0 Отговор
    добре. Два скандала се потушиха с трети. До къде ли ще се стигне?

    08:57 02.10.2026

  • 13 Нормалните хора знаят

    16 2 Отговор
    Поръча го Тиквата, така както и Алексей Петров и Петроханци.

    Коментиран от #22

    08:58 02.10.2026

  • 14 Слава.богу...

    11 0 Отговор
    Олекна му на мутрата

    08:59 02.10.2026

  • 15 Артилерист

    15 1 Отговор
    Всеки път като покажат "бизнесмени" като този изпитвам неприятно чувство на незаконно забогатели с крадене, измамами и прочие мошеничества престъпни елементи (да не казвам мутри)...

    09:04 02.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Борисов нареди

    9 1 Отговор
    Имаш, Имаш.

    09:06 02.10.2026

  • 18 Естествено

    15 1 Отговор
    Както и бившият кмет на Пловдив Здравко, не го познава и го чува за пръв път.

    09:08 02.10.2026

  • 19 Емигрант

    9 1 Отговор
    Абе какъв е този Петлешков, така и не разбрах, мутра ли е, политик ли е /то и двете е едно и също /и защо се тиражира името му заради някакви отношения с гръмнатия, търси се убиецът или се търси да се обвини някой въпреки, че уж има задържан "килър" ? Нали уж за всяко разследване има тайни които не трябва да се съобщават за да не пречат, а пък се разискват в медиите, тези медии сега какви са манипулатори или сериозни журналистчески разследващи/ което едва ли е сериозно след като няма в България свободна и НЕЗАВИСИМА медия/ ? Тук пак замириса на Петрохан разликата е, че има вече най-бързо в света задържания убиец, МОСАД и ЦРУ "ряпа да хрускат" !

    09:11 02.10.2026

  • 20 Други са вече времената

    12 0 Отговор
    Едно време всичко беше ясно и прозрачно. Видиш ли мъж в анцуг, златен синджир на врата и обръсната глава да излиза от БМВ, с голям мобифон в ръка, значи е бизнесмен.

    09:12 02.10.2026

  • 21 Смехоран

    12 0 Отговор
    Е че кой ще си признае бе Петлешков?Разбира се че не си ти.

    09:14 02.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Зъл пес

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Е КОЙ Е ПЕТЛЕШКОВ!!??":

    Абе рано или късно всеки си намира майстора.Норочат ли го,няма отърванеЩо политици и престъпници отдавна гният в земята..

    09:19 02.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 На никой не му пука

    11 0 Отговор
    Илиян Филипов беше един от четиримата който переше парите на Бою

    Коментиран от #29

    09:24 02.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 димче ямандиев

    1 0 Отговор
    Тази фамилия на велик българин сам ли си я приши?

    09:30 02.10.2026

  • 29 А КОИ

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "На никой не му пука":

    СА ДРУГИТЕ 3 ма!!?? ЖИВИ ЛИ СА!!??

    09:32 02.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Всичко е ясно....

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Е КОЙ Е ПЕТЛЕШКОВ!!??":

    да влизат един по един!

    Цигари, алкохол, траспорт на наркотици и артефакти !!!

    09:42 02.10.2026

  • 32 Този дали знае, че

    1 0 Отговор
    Може би е следващия?!

    09:45 02.10.2026

  • 33 Петлещков не само полицай...

    1 0 Отговор
    оше по- добър като мафиот на Таки!

    09:50 02.10.2026

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