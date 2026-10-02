Иван Петлешков с право на отговор: Нямам общо с убийството на Илиян Филипов

Иван Петлешков упражни официално правото си на отговор във връзка със споменаването на неговото име в медийното отразяване след убийството на бизнесмена Илиян Филипов. В писмо, изпратено до NOVA и предаването „Здравей, България“, той посочва, че в рамките на два поредни дни личността му е била индиректно обвързвана с престъплението чрез неверни твърдения и внушения, които нямат място в професионалната журналистика.

Петлешков подчертава, че при първоначалното представяне на случая вниманието е било насочено към стара публикация на покойния Филипов по негов адрес, направена преди повече от година. По думите му името му е въведено в контекста на покушението, без да съществува каквато и да било фактическа връзка между него и извършеното деяние. Той допълва, че в последващ телевизионен разговор с журналистите Димитър Стоянов и Станимир Кронев са изнесени откровено неверни обстоятелства. Петлешков обяснява, че с Димитър Стоянов имат съдебни спорове и личното отношение на журналиста е публично признато от самия него в социалните мрежи.

В позицията си Иван Петлешков обръща внимание на факта, че медиите са спестили ключово обстоятелство – Районният съд в Пловдив вече е признал Илиян Филипов за виновен за клевета по дело, заведено именно заради въпросната публикация. Той припомня и парламентарния контрол от 1 октомври 2026 г., при който вътрешният министър Иван Демерджиев потвърди, че Филипов не е подавал сигнали или жалби срещу Петлешков в МВР или прокуратурата. Петлешков е категоричен, че единственото съдебно решение по споровете им е в негова полза и срещу убития бизнесмен.