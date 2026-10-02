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Арестуваха американски правителствен служител заради обвинения в подкрепа на хусите

Арестуваха американски правителствен служител заради обвинения в подкрепа на хусите

2 Октомври, 2026 08:34, обновена 2 Октомври, 2026 08:38 623 2

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51-годишният инженер е обвинен, че е пътувал до Йемен, помагал е за комуникационните способности на групировката и е придобивал материали за взривни устройства и дронове

Арестуваха американски правителствен служител заради обвинения в подкрепа на хусите - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американските власти арестуваха служител на Министерството на енергетиката, обвинен в опит да предостави материална подкрепа на йеменските хуси, които САЩ определят като чуждестранна терористична организация. Задържането е извършено на 1 октомври във Вашингтонския щат, съобщи Министерството на правосъдието, предава БТА.

Обвиняемият е 51-годишният електроинженер Аштън Хамед Елабуди от Ричланд, Вашингтон. Според съдебните документи той е използвал специализираните си технически познания, за да оказва помощ за подобряване на комуникационните способности на хусите.

Прокуратурата твърди, че през септември 2025 г. Елабуди е пътувал от САЩ до Оман, а оттам е влязъл в Йемен с намерение да достигне столицата Сана, контролирана от хусите. След завръщането си в САЩ той заявил пред граничните власти, че е бил в региона по служебна задача. Неговият ръководител обаче посочил пред разследващите, че такова официално пътуване не е било разрешавано.

Според ФБР обвиняемият е комуникирал с информатор, представящ се за представител на хусите, и му е предоставял технически съвети, схеми и помощ при тестването и модифицирането на комуникационно оборудване и системи за захранване.

Разследването установило също, че Елабуди е закупувал химикали и компоненти, които според властите могат да бъдат използвани за изработването на самоделни взривни устройства, както и части за дронове и дистанционно управлявани летателни системи.

„Като се твърди, че служител на американското правителство е пътувал в чужбина и е използвал специализираните си познания в опит да помогне на хусите“, заяви помощник-главният прокурор по националната сигурност Джон Айзенбърг. Той добави, че обвиняемият е придобивал материали за взривни устройства и дронове.

Ако бъде признат за виновен, Елабуди може да получи до 20 години затвор. Министерството на правосъдието подчертава, че повдигнатите обвинения са само твърдения и обвиняемият се счита за невинен до доказване на вината му в съда.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Чичи

    0 2 Отговор
    Браво на този служител!

    09:16 02.10.2026