Деси Банова-Плевнелиева: Важно е какъв партньор имаш до себе си

Когато е била на 19 години и тепърва е започвала кариерата си в телевизията, Деси Банова чула от Маргарита Михнева реплика, която тогава я шокирала: „Знаеш ли, няма никакво значение какво учиш. Важно е за кого ще се омъжиш“.
Днес журналистката гледа на думите по различен начин. „Тогава много се шокирах, но сега разбирам, че може би наистина е била права“, признава Деси Банова-Плевнелиева в интервю, цитирано от HotArena.
Тя уточнява, че не става дума за професията или длъжността на съпруга, а за качествата на човека до теб. „По-скоро е важно какъв партньор, каква душа и сърце имаш до себе си. От това зависят твоето спокойствие и развитието ти като професионалист“, казва Банова-Плевнелиева.
Деси Банова за отношенията си с Росен Плевнелиев
Журналистката описва съпруга си Росен Плевнелиев като човек, до когото се чувства спокойна. По думите ѝ това ѝ позволява да бъде по-подкрепяща в отношенията им.„Росен си е в мъжката енергия, аз съм си в женската енергия. Чувствам се изключително спокойна до него... Когато съм спокойна, мога да му дам тази подкрепа, да му дам криле, от които всеки един мъж има нужда.“
Банова-Плевнелиева определя връзката им като взаимна и допълваща се. Тя разказва, че като дете на разведени родители винаги е мечтала за стабилно семейство.
Росен Плевнелиев и Деси Банова сключват брак на 17 юни 2018 г. През октомври същата година се ражда общият им син Йоан. Двамата се грижат и за децата си от предишни бракове.
„Много съм благодарна, че въпреки всичките му пътувания и задачи, Росен винаги намира време за всичките си деца“, казва тя. По думите ѝ той подхожда различно към всяко от тях.
Телевизията и нуждата от лично време
Деси Банова продължава да работи в Нова телевизия, където подготвя авторска рубрика. Ангажиментите ѝ обаче ограничават времето за семейни пътувания и за лични занимания.
Тя признава, че напоследък трудно намира време дори за профилактични прегледи. „Имам нужда от време за себе си. Обичам да правя йога, да се разхождам сред природата, да танцувам с приятели“, споделя журналистката.
Банова-Плевнелиева дори се е замисляла да сложи край на телевизионната си работа. Според нея обаче почивката едва ли ще продължи дълго, защото професията ще започне да ѝ липсва.
Източник: HotArena.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ХиХи
Коментиран от #13, #29
10:41 02.10.2026
2 Щом е важно
10:41 02.10.2026
3 Деса Радева
Коментиран от #26
10:42 02.10.2026
4 име
10:42 02.10.2026
5 Дгйккх
Но телеговорителки за президентки.....!
10:42 02.10.2026
6 хъхъ
10:42 02.10.2026
7 Облачно с кюфтета
10:43 02.10.2026
8 Ама разбира се
10:43 02.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Трол
10:44 02.10.2026
11 тиририрам
10:46 02.10.2026
12 плевнюалиев
10:46 02.10.2026
13 Що се заяждате с жената
До коментар #1 от "ХиХи":Всяка иска такъв будала с пари
10:46 02.10.2026
14 Стенли
10:47 02.10.2026
15 Ама моля ви се
10:48 02.10.2026
16 Веса Терзиев Кмет
10:50 02.10.2026
17 Ваши
10:53 02.10.2026
18 за пари
10:54 02.10.2026
19 пфф
10:56 02.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Вервайте й
10:57 02.10.2026
22 Добре би било да замълчи
10:58 02.10.2026
23 магарето на боко
11:00 02.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Трай си ма
До коментар #3 от "Деса Радева":Деса радева се омъжи за президент и министър председател едновременно.
11:11 02.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 дон бибан
11:12 02.10.2026
29 Да, да
До коментар #1 от "ХиХи":Партньорката ни е ясна. Да каже кой е партньорът, който върши тежката работа!
11:15 02.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Герги
11:19 02.10.2026
32 Ирландската пастирка
11:19 02.10.2026
33 Деси Страпонева
11:21 02.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Хахахаааа
Ако не си Плювневлиева. Ще видиш ефир през прозореца!
Ниска тутка си!
11:28 02.10.2026
36 софия прайд
11:28 02.10.2026