Деси Банова-Плевнелиева: Важно е какъв партньор имаш до себе си

Когато е била на 19 години и тепърва е започвала кариерата си в телевизията, Деси Банова чула от Маргарита Михнева реплика, която тогава я шокирала: „Знаеш ли, няма никакво значение какво учиш. Важно е за кого ще се омъжиш“.

Днес журналистката гледа на думите по различен начин. „Тогава много се шокирах, но сега разбирам, че може би наистина е била права“, признава Деси Банова-Плевнелиева в интервю, цитирано от HotArena.

Тя уточнява, че не става дума за професията или длъжността на съпруга, а за качествата на човека до теб. „По-скоро е важно какъв партньор, каква душа и сърце имаш до себе си. От това зависят твоето спокойствие и развитието ти като професионалист“, казва Банова-Плевнелиева.

Деси Банова за отношенията си с Росен Плевнелиев

Журналистката описва съпруга си Росен Плевнелиев като човек, до когото се чувства спокойна. По думите ѝ това ѝ позволява да бъде по-подкрепяща в отношенията им.

„Росен си е в мъжката енергия, аз съм си в женската енергия. Чувствам се изключително спокойна до него... Когато съм спокойна, мога да му дам тази подкрепа, да му дам криле, от които всеки един мъж има нужда.“

Банова-Плевнелиева определя връзката им като взаимна и допълваща се. Тя разказва, че като дете на разведени родители винаги е мечтала за стабилно семейство.

Росен Плевнелиев и Деси Банова сключват брак на 17 юни 2018 г. През октомври същата година се ражда общият им син Йоан. Двамата се грижат и за децата си от предишни бракове.

„Много съм благодарна, че въпреки всичките му пътувания и задачи, Росен винаги намира време за всичките си деца“, казва тя. По думите ѝ той подхожда различно към всяко от тях.

Телевизията и нуждата от лично време

Деси Банова продължава да работи в Нова телевизия, където подготвя авторска рубрика. Ангажиментите ѝ обаче ограничават времето за семейни пътувания и за лични занимания.

Тя признава, че напоследък трудно намира време дори за профилактични прегледи. „Имам нужда от време за себе си. Обичам да правя йога, да се разхождам сред природата, да танцувам с приятели“, споделя журналистката.

Банова-Плевнелиева дори се е замисляла да сложи край на телевизионната си работа. Според нея обаче почивката едва ли ще продължи дълго, защото професията ще започне да ѝ липсва.

Източник: HotArena.net