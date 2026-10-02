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Деси Банова-Плевнелиева: Важно е какъв партньор имаш до себе си
  Тема: Известни личности

Деси Банова-Плевнелиева: Важно е какъв партньор имаш до себе си

2 Октомври, 2026 10:39 1 112 36

  • деси банова-
  • росен плевнелиев-
  • маргарита михнева-
  • семейство-
  • нова телевизия

Журналистката разказа за брака си с Росен Плевнелиев, семейството и трудностите да намира време за себе си

Деси Банова-Плевнелиева: Важно е какъв партньор имаш до себе си - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Когато е била на 19 години и тепърва е започвала кариерата си в телевизията, Деси Банова чула от Маргарита Михнева реплика, която тогава я шокирала: „Знаеш ли, няма никакво значение какво учиш. Важно е за кого ще се омъжиш“.

Днес журналистката гледа на думите по различен начин. „Тогава много се шокирах, но сега разбирам, че може би наистина е била права“, признава Деси Банова-Плевнелиева в интервю, цитирано от HotArena.

Тя уточнява, че не става дума за професията или длъжността на съпруга, а за качествата на човека до теб. „По-скоро е важно какъв партньор, каква душа и сърце имаш до себе си. От това зависят твоето спокойствие и развитието ти като професионалист“, казва Банова-Плевнелиева.

Деси Банова за отношенията си с Росен Плевнелиев

Журналистката описва съпруга си Росен Плевнелиев като човек, до когото се чувства спокойна. По думите ѝ това ѝ позволява да бъде по-подкрепяща в отношенията им.

„Росен си е в мъжката енергия, аз съм си в женската енергия. Чувствам се изключително спокойна до него... Когато съм спокойна, мога да му дам тази подкрепа, да му дам криле, от които всеки един мъж има нужда.“

Банова-Плевнелиева определя връзката им като взаимна и допълваща се. Тя разказва, че като дете на разведени родители винаги е мечтала за стабилно семейство.

Росен Плевнелиев и Деси Банова сключват брак на 17 юни 2018 г. През октомври същата година се ражда общият им син Йоан. Двамата се грижат и за децата си от предишни бракове.

„Много съм благодарна, че въпреки всичките му пътувания и задачи, Росен винаги намира време за всичките си деца“, казва тя. По думите ѝ той подхожда различно към всяко от тях.

Телевизията и нуждата от лично време

Деси Банова продължава да работи в Нова телевизия, където подготвя авторска рубрика. Ангажиментите ѝ обаче ограничават времето за семейни пътувания и за лични занимания.

Тя признава, че напоследък трудно намира време дори за профилактични прегледи. „Имам нужда от време за себе си. Обичам да правя йога, да се разхождам сред природата, да танцувам с приятели“, споделя журналистката.

Банова-Плевнелиева дори се е замисляла да сложи край на телевизионната си работа. Според нея обаче почивката едва ли ще продължи дълго, защото професията ще започне да ѝ липсва.

Източник: HotArena.net


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ХиХи

    36 0 Отговор
    Ти кажи кой тъй бе наистина

    Коментиран от #13, #29

    10:41 02.10.2026

  • 2 Щом е важно

    33 0 Отговор
    Защо се спря точно на този? Противоречиш си!

    10:41 02.10.2026

  • 3 Деса Радева

    21 4 Отговор
    И аз го чух това на времето

    Коментиран от #26

    10:42 02.10.2026

  • 4 име

    32 0 Отговор
    Еееееш, чехэлчото роско плиyвналиев е голям мъж, бе!

    10:42 02.10.2026

  • 5 Дгйккх

    24 4 Отговор
    Синоптички за президентши е ОК.
    Но телеговорителки за президентки.....!

    10:42 02.10.2026

  • 6 хъхъ

    37 0 Отговор
    Важно е да си намериш глупав мъж с пари.

    10:42 02.10.2026

  • 7 Облачно с кюфтета

    38 1 Отговор
    Може да чисти, пере, готви и простира, само понякога ходи да се излага путиливизора, когато съм на козметик.

    10:43 02.10.2026

  • 8 Ама разбира се

    29 1 Отговор
    когато "партньора" върти цялата домакинска работа, а партньорката си вее опашката, всичко е супер.

    10:43 02.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Трол

    19 0 Отговор
    "Обичам да правя йога, да се разхождам сред природата, да танцувам с приятели“

    10:44 02.10.2026

  • 11 тиририрам

    23 0 Отговор
    Комплекси, комплексии...

    10:46 02.10.2026

  • 12 плевнюалиев

    20 1 Отговор
    топ съм, помияр та дрънкам

    10:46 02.10.2026

  • 13 Що се заяждате с жената

    29 2 Отговор

    До коментар #1 от "ХиХи":

    Всяка иска такъв будала с пари

    10:46 02.10.2026

  • 14 Стенли

    29 1 Отговор
    Ох Деси , Деси , не се оправдавай , повечето търсят чичко паричко , така , че харчи парите на този псевдомъж и хич да ми ти пука 😁😜

    10:47 02.10.2026

  • 15 Ама моля ви се

    23 0 Отговор
    Вярваме, вярваме.

    10:48 02.10.2026

  • 16 Веса Терзиев Кмет

    21 2 Отговор
    Да са ни живи " фитнес инструкторите", Деска

    10:50 02.10.2026

  • 17 Ваши

    17 2 Отговор
    Това са си ваши самозаблужденоя и е обидно да занимавате хората с плюню

    10:53 02.10.2026

  • 18 за пари

    19 2 Отговор
    Дядо и внучка

    10:54 02.10.2026

  • 19 пфф

    24 2 Отговор
    Спал по Германските паркинги събудил се милионер , още един за разследване ама няма кой..

    10:56 02.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Вервайте й

    20 1 Отговор
    Важното е Плевлю да е точен са парите и ще го обичаш завинаги...

    10:57 02.10.2026

  • 22 Добре би било да замълчи

    22 1 Отговор
    Тази синоптичка лъже без да клепне.Професионално изкривяване. Не и дреме че лъже и буди смях в тези които неразумно са прочели статията. Можеше да си спести насмешките. Що се отнася до точният човек до нея, по добре да не го пуща до телевизията.

    10:58 02.10.2026

  • 23 магарето на боко

    16 1 Отговор
    Е какво имаш до себе си, защото май не е човек.

    11:00 02.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Трай си ма

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Деса Радева":

    Деса радева се омъжи за президент и министър председател едновременно.

    11:11 02.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 дон бибан

    5 1 Отговор
    Десоооо важно е чехлата да ти е тежка че този мух..льо ще навири носа си с размерите на този на пинокио.

    11:12 02.10.2026

  • 29 Да, да

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "ХиХи":

    Партньорката ни е ясна. Да каже кой е партньорът, който върши тежката работа!

    11:15 02.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Герги

    2 3 Отговор
    Да са живи и здрави и да са щастливи,възраста няма значение,намерил ли си точният за теб човек...

    11:19 02.10.2026

  • 32 Ирландската пастирка

    3 0 Отговор
    Ирландската пастирка е голям мъж!

    11:19 02.10.2026

  • 33 Деси Страпонева

    3 0 Отговор
    Тоя мушморок всяка вечер му изглаждам прохода. Като петрохански тулковец е станал

    11:21 02.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хахахаааа

    0 0 Отговор
    Такъв, какъвто заслужаваш!
    Ако не си Плювневлиева. Ще видиш ефир през прозореца!
    Ниска тутка си!

    11:28 02.10.2026

  • 36 софия прайд

    0 0 Отговор
    чудесна лесбодвойка....

    11:28 02.10.2026