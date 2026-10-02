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ФА: Решението за Манчестър Сити засяга почтеността на футбола

ФА: Решението за Манчестър Сити засяга почтеността на футбола

2 Октомври, 2026 13:30 531 1

  • манчестър сити-
  • футболна асоциация на англия-
  • висша лига-
  • финансови нарушения-
  • шейх мансур

Футболната асоциация на Англия ще проучи последиците от решението по делото за финансовите нарушения на клуба.

ФА: Решението за Манчестър Сити засяга почтеността на футбола - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Футболната асоциация на Англия определи решението на независимата комисия по делото срещу Манчестър Сити като въпрос със „значителни последици за почтеността на играта“. ФА заяви, че разглежда внимателно решението и ще предприеме действия, когато това е необходимо.

„Тъй като производството между Висшата лига и футболния клуб Манчестър Сити все още продължава, на този етап не възнамеряваме да правим допълнителни коментари. Въпреки това ще продължим да следим отблизо развитието на ситуацията“, се казва в позицията на ФА.

Делото обхваща периода от 2009 до 2018 година

Позицията на футболната асоциация беше публикувана, след като Висшата лига обяви решението на независимата комисия по обвиненията срещу Манчестър Сити. Делото е свързано с финансовите правила на първенството и обхваща девет сезона между 2009 и 2018 година.

Висшата лига съобщи, че комисията е признала клуба за виновен по обвиненията за сериозни нарушения на финансовите правила, както и по повечето обвинения, свързани с липса на съдействие на разследването. В материала си БТА представя решението като признаване на вина по всички повдигнати обвинения. Това различие произтича от начина, по който двете съобщения описват отделните групи нарушения.

Манчестър Сити отрича нарушенията и има право да обжалва решението. Размерът и видът на евентуалните санкции не са обявени, а процедурата между клуба и Висшата лига продължава.

Комисията е описала финансиране за над 830 милиона паунда

Сред констатациите, цитирани в материалите по случая, е използването на фиктивни договори с комерсиални партньори. Според констатациите чрез тях е било прикривано тайно финансиране на стойност над 830 милиона паунда. Комисията е установила и схеми, чрез които е бил прикриван действителният размер на определени задължения.

Според Би Би Си Манчестър Сити се очаква да оспори твърденията, че ключови спонсорски сделки са били финансирани от правителството на Абу Даби, а не пряко от собствениците на клуба. Шейх Мансур, вицепрезидент на Обединените арабски емирства, е мажоритарен собственик на клуба чрез City Football Group.

Случаят засяга период с шест спечелени трофея

Между 2009 и 2018 година Манчестър Сити спечели три титли от Висшата лига, една Купа на Футболната асоциация, три Купи на лигата и един трофей от Къмюнити Шийлд.

ФА не посочва конкретни мерки, които може да предприеме. От асоциацията заявяват, че първо ще оценят решението и неговите последици, докато обжалването и останалите процедури по случая не приключат.

Източници: БТА, Би Би Си


Великобритания
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  • 1 честен ционист

    0 0 Отговор
    БФС да вземе пример от ФА за Лудогореца.

    13:36 02.10.2026

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