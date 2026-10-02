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Клисурски: Посрещането на тленните останки на цар Самуил трябва да обедини нацията

Клисурски: Посрещането на тленните останки на цар Самуил трябва да обедини нацията

2 Октомври, 2026 19:29 746 46

  • георги клисурски-
  • цар самуил-
  • тленни останки

По думите му присъствието на кандидатите за президент на церемонията не е от съществено значение

Клисурски: Посрещането на тленните останки на цар Самуил трябва да обедини нацията - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Посрещането на тленните останки на цар Самуил е събитие от изключително значение за България, което трябва да обедини нацията, независимо от политическите различия. Това заяви в ефира на "Денят на живо с Наделина Анева" по NOVA NEWS зам.-кметът на София Георги Клисурски, който понастоящем е и член на инициативния комитет за издигане на кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев.

В коментар за предстоящата държавна церемония Клисурски определи цар Самуил като един от най-великите български владетели и подчерта значението на историческата памет за съвременното общество.

„Цар Самуил е един от най-великите български царе, за съжаление, с трагична участ, но изключително героична, която трябва да вдъхновява всички нас днес. Аз съм сигурен, че това събитие ще обедини нацията“, заяви той.

По думите му присъствието на кандидатите за президент на церемонията не е от съществено значение, стига да има общо признание за значението на събитието и неговия принос към българската държавност. „За мен не е толкова важно дали кандидатите за президент са там, но със сигурност това да се приветства цар Самуил в България трябва да се признае като един голям успех за българската държавност. Около това всички трябва да се обединим, независимо дали ще бъдем на самото събитие утре, или не“, посочи Клисурски.

Той коментира и ролята на членовете на инициативния комитет, издигнал кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев. Според него съставът на комитета показва какви хора подкрепят кандидатпрезидентската двойка и какви ценности представляват. „Българските граждани могат да се ориентират по членовете на инициативните комитети. Знаем, че в инициативния комитет на Илияна Йотова имаше над 10 души с досиета от Държавна сигурност. В инициативния комитет на Андрей Гюров няма такива. На първо място човек може да се ориентира кой тип профил на комитет и неговите членове повече му харесва“, заяви той. По думите му инициативните комитети имат и по-дългосрочна функция, като изграждат връзка между кандидатите и обществото, която може да продължи и след изборите.

Като бивш финансов министър Георги Клисурски коментира и предложенията за промени в данъчните закони. Според него планираните приходни мерки трябва да се разглеждат на фона на увеличаващите се разходи и бюджетния дефицит. „Ако погледнем разходите към края вече на 2026 година, дефицитът е 2,8 на сто - много близо до тези 3%, които принципно са изискване. Но всъщност е и двойно по-малко от тези 5,7%, които управляващите заложиха в бюджет 2026. Това означава, че за 9 месеца те са направили толкова дефицит, колкото сега възнамеряват да имат за последните 3 месеца“, посочи Клисурски.

Той определи предложените промени, свързани с облагането на домашната ракия, като неефективна мярка, от която не се очакват значителни приходи в държавния бюджет. „По отношение на ракията мярката по-скоро показва отчаяние в управляващите. Няма как да се събират някакви значителни приходи от такъв тип мярка. По-лошото е, че плащат българските граждани и то ненужно“, коментира той.

Клисурски засегна и предложението за облагане на свръхпечалбите с 33% корпоративен данък в определени сектори на икономиката. Според него тази мярка също няма да осигури очакваните допълнителни постъпления в хазната. „Това на първо четене може би звучи смислено като приходна мярка, но всъщност Министерството на финансите няма да реализира допълнителни приходи“, заяви бившият финансов министър.

По думите му предложеното увеличение на данъчните оценки на недвижимите имоти с около 30% от следващата година ще се отрази върху размера на местните данъци, които собствениците на имоти ще плащат. „Автоматично ще бъдат преизчислени с 30% нагоре всички данъчни оценки на имоти. Така през март или април, когато трябва да си платите местния данък за апартамента - данък сгради, всъщност ще се наложи да платите малко повече през следващата година“, обясни той. Според Клисурски увеличението обаче ще донесе около 25 милиона евро допълнителни приходи в бюджета на Столичната община. „Около 25 милиона евро повече ще дойдат в бюджета на Столичната община благодарение на този увеличен данък на недвижими имоти. Държа отново да подчертая, че това не е инициатива на кмета или Общинския съвет, а наистина национална политика на правителството“, заяви Георги Клисурски.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВСЕ НЕЩО ТРЯБВА ДА СЕ КРЕЩИ!

    9 10 Отговор
    Подозирам, че утре, когато бъде поставен саркофагът на Самуил край Президентството, ППДБ ще скандират "Тук не е Цари-град! Тук не е Цари-град!... Може да му лепнат и една ваденка на "Азов" с изображението на Бандера. А Гюро-Канди ще му подарят, съответно електрическа самобръсначка и воден пистолет.

    Генерал Наско ще обяви всичко това за руска хибридна атака, ще домъкне отнякъде разскрибуцан въртящ стол и ще се качи на него, за да има видимост над ковчега. След което ще се появи Глишев с мегафона, заглушавайки всички - "Комунягииии, ще ви смачкаме. Елате тука, бе! Комунягииииии!..." Пък накрая дотам ще се дотътри и Гошо от Наглец да обясни на О, Бозе, почившият владетел за Съдебната реформа и бъдещия ВСС.

    Коментиран от #15, #18, #31

    19:32 02.10.2026

  • 2 Емигрант

    28 5 Отговор
    Цар Самуил пристига за да си види народа как отново е ослепял, вече 36 години.

    Коментиран от #10, #27, #32

    19:32 02.10.2026

  • 3 Гугуткова

    17 2 Отговор
    Момче!Добре ли си?

    Коментиран от #13

    19:32 02.10.2026

  • 4 Читател

    12 11 Отговор
    Пристига Цар Самуил, а на кофчега му надпис:
    -"Време е за Възраждане, народе български!"

    Коментиран от #16

    19:34 02.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 РЕАЛИСТ

    16 6 Отговор
    Първо, не е сигурно, че това са костите на Самуил. По-долу обяснявам, как англичаните са направили редица изследвания, за да заявят, че да намерени костите на Ричард III. Работят с вероятност от 99,99 процента.
    Второ, бил ли е Самуил велик владетел, като Крум, Калоян или Йоан Асен II. Неговото царуване поставя края на Първото Българско Царство. Губи стратегическа битка и му ослепяват войската.
    Тогава трябва ли да сме горди с тези кокали. Още повече, че Самуил няма наследствена царска кръв, а е един узурпатор на престола.

    Коментиран от #28

    19:39 02.10.2026

  • 7 Нексус

    15 6 Отговор
    Аз лично нямам желание да ме обединяват със селски цървули, гласуващи за Мунчо, Мургавия костеливец и Копейкин.
    И тримата кандидати са комуняги.

    19:39 02.10.2026

  • 8 Анонимен

    14 0 Отговор
    Това изобщо ама изобщо не ме интересува тези фалшиви пропаганди са за вашите малоумници хахахаха

    19:39 02.10.2026

  • 9 Що се

    12 0 Отговор
    излагаш с някакви си клишета ? Никой не ги поема !

    19:39 02.10.2026

  • 10 Нексус

    7 7 Отговор

    До коментар #2 от "Емигрант":

    Не 36, а над 82 години берем плодовете на комунизма.

    Коментиран от #19

    19:40 02.10.2026

  • 11 Възpожденец 🇧🇬

    9 6 Отговор
    Тая помпозност с тленните останки на цар Самуил започна да става комедийна. Самолети, изтребители, цяла София затворена, тържества, народни веселия...
    Малко заприлича на руската комплексарщина.
    Остава сега Радев да прати костите на Самуил да се борят с олигархията, както Путин прати мощите на Дмитрий Донски да помагат на фронта. Само дето руснаците зарязаха мощите, докато бягаха от Лиманско направление. 🙃

    19:41 02.10.2026

  • 12 Стоянка Георгиева

    11 5 Отговор
    Инересно при Самуил колко чужди бази е имало в България, колко пари е плащал на Европейците и дали е имало квоти за жени-началници? За лгбт няма да питам.

    19:42 02.10.2026

  • 13 Ястребовски

    3 12 Отговор

    До коментар #3 от "Гугуткова":

    Браво на Клисурски! Най после и нещо добро да излезе от устите на умно-красивите промянкаджии и демократи. Че откакто се сглобиха с простата и крадлива герберска Тиква Борисов и аверчето му Пеевски, все змии и гущери бълват.

    Коментиран от #23

    19:42 02.10.2026

  • 14 Да не спекулира обаче

    8 1 Отговор
    Щото разделението го предизвикват близки до него ненормалници и атлантици, а тези агенти в огромната си част са световни учени, допринесли да има българи и българистика по света

    19:43 02.10.2026

  • 15 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "ВСЕ НЕЩО ТРЯБВА ДА СЕ КРЕЩИ!":

    Кой ще изкряска , "Време е за BrъZpaждани" 🤣🤣🤣
    Пешо Ч.ебy.рашкин и крокодила Гена за вице и Президент 🤣🤣🤣

    19:43 02.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Няма лошо, но...

    4 0 Отговор
    И той от нискочелите, щом се е цанил при голфаджиите....

    19:46 02.10.2026

  • 18 Не знам. Знам

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "ВСЕ НЕЩО ТРЯБВА ДА СЕ КРЕЩИ!":

    Според теб в българската история има ли по велика личност от Путин?

    19:48 02.10.2026

  • 19 РЕАЛИСТ

    7 6 Отговор

    До коментар #10 от "Нексус":

    И след 182 години, пак ще се оправдавате с комунизма, щото никога не можете да постигнете това, което постигна държавата за 45 години.

    Коментиран от #41

    19:49 02.10.2026

  • 20 Кмета

    6 0 Отговор
    Прилича ми на македонски цирк!

    19:51 02.10.2026

  • 21 АЛФ

    2 0 Отговор
    " Омразата към мимовете може да обедини нацията в една обща кауза . "

    19:52 02.10.2026

  • 22 Дапитам

    5 3 Отговор
    А може ли да вдигнем обединени юмруци срещу фатмака?

    Коментиран от #25

    19:52 02.10.2026

  • 23 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ястребовски":

    Грешиш шарлатани радеви гюрови заедно са от години 13 не лъжи постоянен си в лъжите си тук С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ тези същите се търкаляха пред президенството ВАСИЛЕВ ПОВЕДЕ ПЛАТЕНИТЕ БАНДИТИ ДА ЧУПЯТ ПАЛЯТ СОФИЯ ОТ ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ

    19:52 02.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ПОПИТАЙ ПЕТРОХАНСКИЯ ГУРУ

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Дапитам":

    Той ще ти каже какво да направиш.

    19:54 02.10.2026

  • 26 Ингилизова незнам кой е клисурски

    1 0 Отговор
    Но бирник от десетките по вия диагоналис не е цезар по наречие цар в учите на някаква психо група може и господ да стане това е адменистративен персунал за бога ицсключителен убиден ценизам

    19:56 02.10.2026

  • 27 Европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Емигрант":

    Абсолютно прав си, 37 години как стана народа ослепя, но дано да прогледне за номер 11 и това да е началото да имаме отново държава и държавност..... Тоя на снимката Не го знам какъв е, прилича ми на петрохЪанец..... Обединение на народа би било добро , но с ПетрохУанци, червени партийни кариеристи и откровени фашисти ,НЕ мерси....

    19:57 02.10.2026

  • 28 Кажи ми

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":

    А как човек става с царска кръв?

    Коментиран от #30, #34

    19:58 02.10.2026

  • 29 Да бъдем честни

    4 3 Отговор
    На никои не му пука за тленните останки на цар Самуил. Българския народ мисли как да върже двата края. От ден на ден ставаме все по - бедни и вместо да взимат мерки и да защитят народа те ни занимавам с тези неща. Народа иска сигурност и стабилност да бъде защитен и никои ама никои не се интересува от тези останки. Свалете цените на стоките и услугите от това се вълнува българския народ.

    19:58 02.10.2026

  • 30 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Кажи ми":

    Наистина ли искаш отговор на този въпрос? О Боже, какви хора !

    20:01 02.10.2026

  • 31 Видьо Видев

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "ВСЕ НЕЩО ТРЯБВА ДА СЕ КРЕЩИ!":

    Да се обединя с РАдев? Който излъга предизборно българите, че ще намали цените? НИКОГА! Веднъж се лъже, въпреки, че не съм гласувал нито за него, нито за наркобаронесата!

    Коментиран от #39, #43

    20:03 02.10.2026

  • 32 Гробар

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Емигрант":

    Правят предизборен митинг за мис Пиги. Лично аз за нея няма да гласувам, ако ще и мощите на Роналд Рейгън или Карл Маркс да докара.

    20:03 02.10.2026

  • 33 българин

    2 2 Отговор
    Вярвате ли, че някакви kokалаци освен празна шумотевица за прикриване безобразията на правителството ще имат някаква съществена роля в живота на българите, не вярвайте, всичко е межи да те лъжа.

    Коментиран от #42

    20:06 02.10.2026

  • 34 Кесар

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Кажи ми":

    Пряк кръвен произход от христос или заевоевател с трайна икономическа власт който пак щесе обвърже с първите сабор на христа 360г решено

    20:07 02.10.2026

  • 35 Да, ама не

    3 0 Отговор
    Хем за обединение, Хем агитира!
    Не знае обаче, че трезвомислещите вече трудно се връзват на подобни манипулации

    20:08 02.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    къде има нация, тя умря 1944г.

    20:11 02.10.2026

  • 38 Кмета на Петрич

    1 0 Отговор
    Ако знаете, колко бетон излях на моята вила и вие щяхте да ослепеете.

    20:12 02.10.2026

  • 39 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Видьо Видев":

    Лъжец е!

    20:12 02.10.2026

  • 40 Епохално събитие

    2 0 Отговор
    Хейтърите да замълчат, а Клисурски и темподобни да не използват събитието за агитация, дотам ли изпаднаха

    20:12 02.10.2026

  • 41 Нексус

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "РЕАЛИСТ":

    И какво постигна държавата?
    Фалит, избита интелигенция, подпиране на пристите за сметка на умните, нищожни пенсии, симулиране на работа.
    И беше толкова хубаво, че граничарите стрляха на месо по бягащите.

    20:13 02.10.2026

  • 42 Важното

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "българин":

    Е цирк да има за 80+ дебилираните в територията. Всичко е фарс и зрелища.

    20:14 02.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 бармалей

    3 0 Отговор
    Преди решителни битки , в древността , за да вдъхновят бойците , поповете са правили ШЕСТВИЕ с ,, мощи на разни СВЕТЦИ -- явно , това м-це , смята , изборите за президент , за РЕШИТЕЛНА битка , но кой е противника ????

    20:28 02.10.2026

  • 45 Не Падайте !

    0 0 Отговор
    Под Земята !

    Продажници !

    20:35 02.10.2026

  • 46 Е как да ни обедини

    0 0 Отговор
    като макетата казват,че самоил.е техен цар!Щото Охрид бил в смакедония!

    20:35 02.10.2026

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