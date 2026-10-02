Клисурски: Посрещането на тленните останки на цар Самуил трябва да обедини нацията

Посрещането на тленните останки на цар Самуил е събитие от изключително значение за България, което трябва да обедини нацията, независимо от политическите различия. Това заяви в ефира на "Денят на живо с Наделина Анева" по NOVA NEWS зам.-кметът на София Георги Клисурски, който понастоящем е и член на инициативния комитет за издигане на кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев.
В коментар за предстоящата държавна церемония Клисурски определи цар Самуил като един от най-великите български владетели и подчерта значението на историческата памет за съвременното общество.
„Цар Самуил е един от най-великите български царе, за съжаление, с трагична участ, но изключително героична, която трябва да вдъхновява всички нас днес. Аз съм сигурен, че това събитие ще обедини нацията“, заяви той.
По думите му присъствието на кандидатите за президент на церемонията не е от съществено значение, стига да има общо признание за значението на събитието и неговия принос към българската държавност. „За мен не е толкова важно дали кандидатите за президент са там, но със сигурност това да се приветства цар Самуил в България трябва да се признае като един голям успех за българската държавност. Около това всички трябва да се обединим, независимо дали ще бъдем на самото събитие утре, или не“, посочи Клисурски.
Той коментира и ролята на членовете на инициативния комитет, издигнал кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев. Според него съставът на комитета показва какви хора подкрепят кандидатпрезидентската двойка и какви ценности представляват. „Българските граждани могат да се ориентират по членовете на инициативните комитети. Знаем, че в инициативния комитет на Илияна Йотова имаше над 10 души с досиета от Държавна сигурност. В инициативния комитет на Андрей Гюров няма такива. На първо място човек може да се ориентира кой тип профил на комитет и неговите членове повече му харесва“, заяви той. По думите му инициативните комитети имат и по-дългосрочна функция, като изграждат връзка между кандидатите и обществото, която може да продължи и след изборите.
Като бивш финансов министър Георги Клисурски коментира и предложенията за промени в данъчните закони. Според него планираните приходни мерки трябва да се разглеждат на фона на увеличаващите се разходи и бюджетния дефицит. „Ако погледнем разходите към края вече на 2026 година, дефицитът е 2,8 на сто - много близо до тези 3%, които принципно са изискване. Но всъщност е и двойно по-малко от тези 5,7%, които управляващите заложиха в бюджет 2026. Това означава, че за 9 месеца те са направили толкова дефицит, колкото сега възнамеряват да имат за последните 3 месеца“, посочи Клисурски.
Той определи предложените промени, свързани с облагането на домашната ракия, като неефективна мярка, от която не се очакват значителни приходи в държавния бюджет. „По отношение на ракията мярката по-скоро показва отчаяние в управляващите. Няма как да се събират някакви значителни приходи от такъв тип мярка. По-лошото е, че плащат българските граждани и то ненужно“, коментира той.
Клисурски засегна и предложението за облагане на свръхпечалбите с 33% корпоративен данък в определени сектори на икономиката. Според него тази мярка също няма да осигури очакваните допълнителни постъпления в хазната. „Това на първо четене може би звучи смислено като приходна мярка, но всъщност Министерството на финансите няма да реализира допълнителни приходи“, заяви бившият финансов министър.
По думите му предложеното увеличение на данъчните оценки на недвижимите имоти с около 30% от следващата година ще се отрази върху размера на местните данъци, които собствениците на имоти ще плащат. „Автоматично ще бъдат преизчислени с 30% нагоре всички данъчни оценки на имоти. Така през март или април, когато трябва да си платите местния данък за апартамента - данък сгради, всъщност ще се наложи да платите малко повече през следващата година“, обясни той. Според Клисурски увеличението обаче ще донесе около 25 милиона евро допълнителни приходи в бюджета на Столичната община. „Около 25 милиона евро повече ще дойдат в бюджета на Столичната община благодарение на този увеличен данък на недвижими имоти. Държа отново да подчертая, че това не е инициатива на кмета или Общинския съвет, а наистина национална политика на правителството“, заяви Георги Клисурски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ВСЕ НЕЩО ТРЯБВА ДА СЕ КРЕЩИ!
Генерал Наско ще обяви всичко това за руска хибридна атака, ще домъкне отнякъде разскрибуцан въртящ стол и ще се качи на него, за да има видимост над ковчега. След което ще се появи Глишев с мегафона, заглушавайки всички - "Комунягииии, ще ви смачкаме. Елате тука, бе! Комунягииииии!..." Пък накрая дотам ще се дотътри и Гошо от Наглец да обясни на О, Бозе, почившият владетел за Съдебната реформа и бъдещия ВСС.
Коментиран от #15, #18, #31
19:32 02.10.2026
2 Емигрант
Коментиран от #10, #27, #32
19:32 02.10.2026
3 Гугуткова
Коментиран от #13
19:32 02.10.2026
4 Читател
-"Време е за Възраждане, народе български!"
Коментиран от #16
19:34 02.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 РЕАЛИСТ
Второ, бил ли е Самуил велик владетел, като Крум, Калоян или Йоан Асен II. Неговото царуване поставя края на Първото Българско Царство. Губи стратегическа битка и му ослепяват войската.
Тогава трябва ли да сме горди с тези кокали. Още повече, че Самуил няма наследствена царска кръв, а е един узурпатор на престола.
Коментиран от #28
19:39 02.10.2026
7 Нексус
И тримата кандидати са комуняги.
19:39 02.10.2026
8 Анонимен
19:39 02.10.2026
9 Що се
19:39 02.10.2026
10 Нексус
До коментар #2 от "Емигрант":Не 36, а над 82 години берем плодовете на комунизма.
Коментиран от #19
19:40 02.10.2026
11 Възpожденец 🇧🇬
Малко заприлича на руската комплексарщина.
Остава сега Радев да прати костите на Самуил да се борят с олигархията, както Путин прати мощите на Дмитрий Донски да помагат на фронта. Само дето руснаците зарязаха мощите, докато бягаха от Лиманско направление. 🙃
19:41 02.10.2026
12 Стоянка Георгиева
19:42 02.10.2026
13 Ястребовски
До коментар #3 от "Гугуткова":Браво на Клисурски! Най после и нещо добро да излезе от устите на умно-красивите промянкаджии и демократи. Че откакто се сглобиха с простата и крадлива герберска Тиква Борисов и аверчето му Пеевски, все змии и гущери бълват.
Коментиран от #23
19:42 02.10.2026
14 Да не спекулира обаче
19:43 02.10.2026
15 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
До коментар #1 от "ВСЕ НЕЩО ТРЯБВА ДА СЕ КРЕЩИ!":Кой ще изкряска , "Време е за BrъZpaждани" 🤣🤣🤣
Пешо Ч.ебy.рашкин и крокодила Гена за вице и Президент 🤣🤣🤣
19:43 02.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Няма лошо, но...
19:46 02.10.2026
18 Не знам. Знам
До коментар #1 от "ВСЕ НЕЩО ТРЯБВА ДА СЕ КРЕЩИ!":Според теб в българската история има ли по велика личност от Путин?
19:48 02.10.2026
19 РЕАЛИСТ
До коментар #10 от "Нексус":И след 182 години, пак ще се оправдавате с комунизма, щото никога не можете да постигнете това, което постигна държавата за 45 години.
Коментиран от #41
19:49 02.10.2026
20 Кмета
19:51 02.10.2026
21 АЛФ
19:52 02.10.2026
22 Дапитам
Коментиран от #25
19:52 02.10.2026
23 Анонимен
До коментар #13 от "Ястребовски":Грешиш шарлатани радеви гюрови заедно са от години 13 не лъжи постоянен си в лъжите си тук С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ тези същите се търкаляха пред президенството ВАСИЛЕВ ПОВЕДЕ ПЛАТЕНИТЕ БАНДИТИ ДА ЧУПЯТ ПАЛЯТ СОФИЯ ОТ ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ
19:52 02.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ПОПИТАЙ ПЕТРОХАНСКИЯ ГУРУ
До коментар #22 от "Дапитам":Той ще ти каже какво да направиш.
19:54 02.10.2026
26 Ингилизова незнам кой е клисурски
19:56 02.10.2026
27 Европеец
До коментар #2 от "Емигрант":Абсолютно прав си, 37 години как стана народа ослепя, но дано да прогледне за номер 11 и това да е началото да имаме отново държава и държавност..... Тоя на снимката Не го знам какъв е, прилича ми на петрохЪанец..... Обединение на народа би било добро , но с ПетрохУанци, червени партийни кариеристи и откровени фашисти ,НЕ мерси....
19:57 02.10.2026
28 Кажи ми
До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":А как човек става с царска кръв?
Коментиран от #30, #34
19:58 02.10.2026
29 Да бъдем честни
19:58 02.10.2026
30 РЕАЛИСТ
До коментар #28 от "Кажи ми":Наистина ли искаш отговор на този въпрос? О Боже, какви хора !
20:01 02.10.2026
31 Видьо Видев
До коментар #1 от "ВСЕ НЕЩО ТРЯБВА ДА СЕ КРЕЩИ!":Да се обединя с РАдев? Който излъга предизборно българите, че ще намали цените? НИКОГА! Веднъж се лъже, въпреки, че не съм гласувал нито за него, нито за наркобаронесата!
Коментиран от #39, #43
20:03 02.10.2026
32 Гробар
До коментар #2 от "Емигрант":Правят предизборен митинг за мис Пиги. Лично аз за нея няма да гласувам, ако ще и мощите на Роналд Рейгън или Карл Маркс да докара.
20:03 02.10.2026
33 българин
Коментиран от #42
20:06 02.10.2026
34 Кесар
До коментар #28 от "Кажи ми":Пряк кръвен произход от христос или заевоевател с трайна икономическа власт който пак щесе обвърже с първите сабор на христа 360г решено
20:07 02.10.2026
35 Да, ама не
Не знае обаче, че трезвомислещите вече трудно се връзват на подобни манипулации
20:08 02.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
20:11 02.10.2026
38 Кмета на Петрич
20:12 02.10.2026
39 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
До коментар #31 от "Видьо Видев":Лъжец е!
20:12 02.10.2026
40 Епохално събитие
20:12 02.10.2026
41 Нексус
До коментар #19 от "РЕАЛИСТ":И какво постигна държавата?
Фалит, избита интелигенция, подпиране на пристите за сметка на умните, нищожни пенсии, симулиране на работа.
И беше толкова хубаво, че граничарите стрляха на месо по бягащите.
20:13 02.10.2026
42 Важното
До коментар #33 от "българин":Е цирк да има за 80+ дебилираните в територията. Всичко е фарс и зрелища.
20:14 02.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 бармалей
20:28 02.10.2026
45 Не Падайте !
Продажници !
20:35 02.10.2026
46 Е как да ни обедини
20:35 02.10.2026