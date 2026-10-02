Клисурски: Посрещането на тленните останки на цар Самуил трябва да обедини нацията

Посрещането на тленните останки на цар Самуил е събитие от изключително значение за България, което трябва да обедини нацията, независимо от политическите различия. Това заяви в ефира на "Денят на живо с Наделина Анева" по NOVA NEWS зам.-кметът на София Георги Клисурски, който понастоящем е и член на инициативния комитет за издигане на кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев.

В коментар за предстоящата държавна церемония Клисурски определи цар Самуил като един от най-великите български владетели и подчерта значението на историческата памет за съвременното общество.

„Цар Самуил е един от най-великите български царе, за съжаление, с трагична участ, но изключително героична, която трябва да вдъхновява всички нас днес. Аз съм сигурен, че това събитие ще обедини нацията“, заяви той.

По думите му присъствието на кандидатите за президент на церемонията не е от съществено значение, стига да има общо признание за значението на събитието и неговия принос към българската държавност. „За мен не е толкова важно дали кандидатите за президент са там, но със сигурност това да се приветства цар Самуил в България трябва да се признае като един голям успех за българската държавност. Около това всички трябва да се обединим, независимо дали ще бъдем на самото събитие утре, или не“, посочи Клисурски.

Той коментира и ролята на членовете на инициативния комитет, издигнал кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев. Според него съставът на комитета показва какви хора подкрепят кандидатпрезидентската двойка и какви ценности представляват. „Българските граждани могат да се ориентират по членовете на инициативните комитети. Знаем, че в инициативния комитет на Илияна Йотова имаше над 10 души с досиета от Държавна сигурност. В инициативния комитет на Андрей Гюров няма такива. На първо място човек може да се ориентира кой тип профил на комитет и неговите членове повече му харесва“, заяви той. По думите му инициативните комитети имат и по-дългосрочна функция, като изграждат връзка между кандидатите и обществото, която може да продължи и след изборите.

Като бивш финансов министър Георги Клисурски коментира и предложенията за промени в данъчните закони. Според него планираните приходни мерки трябва да се разглеждат на фона на увеличаващите се разходи и бюджетния дефицит. „Ако погледнем разходите към края вече на 2026 година, дефицитът е 2,8 на сто - много близо до тези 3%, които принципно са изискване. Но всъщност е и двойно по-малко от тези 5,7%, които управляващите заложиха в бюджет 2026. Това означава, че за 9 месеца те са направили толкова дефицит, колкото сега възнамеряват да имат за последните 3 месеца“, посочи Клисурски.

Той определи предложените промени, свързани с облагането на домашната ракия, като неефективна мярка, от която не се очакват значителни приходи в държавния бюджет. „По отношение на ракията мярката по-скоро показва отчаяние в управляващите. Няма как да се събират някакви значителни приходи от такъв тип мярка. По-лошото е, че плащат българските граждани и то ненужно“, коментира той.

Клисурски засегна и предложението за облагане на свръхпечалбите с 33% корпоративен данък в определени сектори на икономиката. Според него тази мярка също няма да осигури очакваните допълнителни постъпления в хазната. „Това на първо четене може би звучи смислено като приходна мярка, но всъщност Министерството на финансите няма да реализира допълнителни приходи“, заяви бившият финансов министър.

По думите му предложеното увеличение на данъчните оценки на недвижимите имоти с около 30% от следващата година ще се отрази върху размера на местните данъци, които собствениците на имоти ще плащат. „Автоматично ще бъдат преизчислени с 30% нагоре всички данъчни оценки на имоти. Така през март или април, когато трябва да си платите местния данък за апартамента - данък сгради, всъщност ще се наложи да платите малко повече през следващата година“, обясни той. Според Клисурски увеличението обаче ще донесе около 25 милиона евро допълнителни приходи в бюджета на Столичната община. „Около 25 милиона евро повече ще дойдат в бюджета на Столичната община благодарение на този увеличен данък на недвижими имоти. Държа отново да подчертая, че това не е инициатива на кмета или Общинския съвет, а наистина национална политика на правителството“, заяви Георги Клисурски.