Нефтохимик оглави Суперлигата в мъжкия волейбол след 3:1 над Берое

Нефтохимик 2010 победи Берое 2016 с 3:1 гейма като гост в мач от петия кръг на WINBET Супер Волей. Двубоят се игра в зала „Иван Вазов“ в Стара Загора, а отделните части завършиха 25:20, 23:25, 25:17 и 25:17.

Успехът е четвърти пореден за бургаския тим, който събра 12 точки и излезе еднолично начело в класирането. Нефтохимик е с мач повече от Левски София. Берое остава седми с пет точки, две победи и три загуби.

Кръстев беше избран за играч на мача

Мартин Кръстев беше определен за най-добър състезател в срещата. Той завърши с 13 точки, една ас и две блокади. Димитър Василев беше най-резултатен за Нефтохимик с 18 точки, а Тодор Вълчев и Стефан Чавдаров добавиха по 14.

В шестия кръг, на 21 ноември, Берое ще гостува на Левски София, а Нефтохимик ще приеме Металург Перник.

Източници: bgvolleyball.com, utroruse.com, zarasport.site