Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Антонела Рокуцо към Меси: Има нощи, които обясняват цял един живот

Антонела Рокуцо към Меси: Има нощи, които обясняват цял един живот

8 Октомври, 2026 08:58 1 152 1

  • антонела рокуцо-
  • лионел меси-
  • футбол-
  • аржентина

Сбогуването на десетката с международната сцена стана факт в сряда сутринта в контрола срещу Бенин, играна на стадион „Монументал“ в Буенос Айрес

Антонела Рокуцо към Меси: Има нощи, които обясняват цял един живот - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Краят на паметния път на Лионел Меси с екипа на Аржентина бе белязан от прочувствено послание от съпругата му Антонела Рокуцо, която използва социалните мрежи, за да изрази огромната си гордост от постигнатото от аржентинската суперзвезда.

Сбогуването на десетката с международната сцена стана факт в сряда сутринта в контрола срещу Бенин, играна на стадион „Монументал“ в Буенос Айрес. В празничната вечер селекцията на албиселесте спечели с 3:0, а капитанът направи истински рецитал, отчитайки се с гол и две асистенции.

Видимо развълнувана от края на тази ера, Антонела сподели изпълнено с обич послание.

„Има нощи, които обясняват цял един живот. И снощната беше една от тях. Колко красиво бе да те видя заобиколен от толкова много топлота, от толкова много хора, които ти благодарят и ти връщат всичко, което им даде през годините“, написа тя.

„Ти заслужи тази любов. Изгради я със своята същност, със своята скромност, със своята отдаденост и със сърцето, което винаги оставяше за тази фланелка. Каква гордост е, че извървях този път до теб, и колко вълнуващо е да видя как затваряш толкова голяма страница от живота си по този начин. Благодарим ти, че ни научи на толкова много! Обичаме те. Винаги с теб“, завърши тя.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даа...

    4 1 Отговор
    И аз снощи и осмислих целият свят и живот на една...
    Но днес ме няма!

    09:01 08.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове