Синът на Андрий Шевченко – Кристиан, подписа договор с английския Бейсингсток Таун и ще продължи кариерата си в долните нива на местния футбол. 20-годишният нападател вече отбеляза първия си гол за отбора при победата с 2:1 над Чипенхам Таун.

Бейсингсток Таун потвърди договора на футболиста, който през октомври се присъедини към Шолинг. Кристиан тренира с тима от Саутхемптън, но не записа официален мач за първия му състав. В края на октомври той попадна в групата на Бейсингсток, а на 14 ноември започна като титуляр срещу Чипенхам.

Шевченко откри резултата в 23-ата минута с удар с глава. Бейсингсток спечели с 2:1, въпреки че игра с човек по-малко от 19-ата минута. В следващия кръг тимът посреща Глостър Сити на 28 ноември.

„Много съм щастлив, че подписах с Бейсингсток Таун. Това е страхотна възможност за мен и съм истински развълнуван да бъда част от клуба и от това, което изграждаме“, заяви Кристиан Шевченко.

Кристиан е роден в Лондон и започва футболната си подготовка в академията на Челси. След това преминава през школите на Тотнъм и Уотфорд, където подписва професионален договор през 2025 г., но не стига до участие за първия отбор.

Фланговият нападател е представлявал Украйна при юношите и младежите. Той беше част от украинския състав на световното първенство до 20 години през 2025 г.

Андрий Шевченко остава един от най-разпознаваемите украински футболисти. За Челси бившият нападател има 77 мача и 22 гола, но най-силните му години са свързани с Милан. С италианския клуб той записва 322 двубоя, 175 попадения и 46 асистенции.

Шевченко е отбелязал още 124 гола за Динамо Киев, а с националния отбор на Украйна има 111 мача и 48 попадения. През 2004 г. той печели „Златната топка“.

Кристиан започва своя път в мъжкия футбол далеч от големите европейски стадиони. Преминаването му в Бейсингсток му дава възможност да натрупа редовен опит и да изгради собствено име извън репутацията на баща си.