Защитникът на Барселона Жул Кунде за пореден път е предизвикал недоволството на старши треньора Ханзи Флик заради неспазване на дисциплината в отбора. Според информация на испанското издание „Mundo Deportivo“ френският национал е закъснял за среща, на която наставникът е трябвало да даде последните си указания преди предстоящия двубой от Шампионската лига срещу Сабах.

Каталунците проведоха последната си тренировка на Олимпийския стадион в Баку преди гостуването на азербайджанския съперник. Малко преди началото на тактическия разговор Флик събрал футболистите, за да им представи важните детайли от подготовката за срещата.

Именно тогава Кунде се присъединил към групата с няколко секунди закъснение, когато останалите играчи вече били заели местата си около германския специалист и той започнал да обяснява поставените задачи.

Поведението на защитника не останало незабелязано. Флик реагирал с видимо недоволство, след като забелязал появата му в последния момент. Някои от съотборниците на французина също обърнали внимание на ситуацията и прекъсването на разговора.

Това не е първият подобен случай с Кунде. Предишни нарушения на дисциплината вече са му коствали място в стартовия състав на Барселона под ръководството на Флик.

Сега остава да се види дали германският наставник отново ще прибегне до подобна мярка и ще остави френския бранител извън титулярните единадесет за важния европейски двубой със Сабах.