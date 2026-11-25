Полша планира да създаде зона със забрана за полети в източната част на страната, близо до границата с Украйна. Тя ще обхваща територия на няколко десетки километра навътре от границата и трябва да даде на военните допълнителен инструмент при оценката на въздушни заплахи.

Заместник-министърът на националната отбрана Цезари Томчик заяви, че правителството иска съответното разпореждане да влезе в сила в края на декември 2026 г. или в началото на януари 2027 г. По думите му зоната ще бъде сравнително малка и ще се намира по източната граница на страната.

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Как ще се оценяват въздушните обекти

По искане на оперативния командващ на полските въоръжени сили генерал Иренеуш Новак вече е въведена процедура за така наречената положителна идентификация на въздушни обекти.

При нея пилотът трябва да събере и анализира няколко вида информация, сред които данни от радарите, сведения от съюзниците, височината и скоростта на полета. Целта е да се установи какъв е обектът, преди да бъде взето решение за последващи действия.

„Това е допълнителен фактор за военните“, каза Томчик, обяснявайки ролята на планираната зона.

Според заместник-министъра наличието на забранена зона ще улесни практическото прилагане на процедурата за идентификация. Ако изтребител открие летателен апарат, който навлиза в полското въздушно пространство от посока Украйна, движи се на определена височина и със зададена скорост и попадне в зоната, това може да бъде основание за унищожаването му. Важен елемент ще бъде и наличието на радарно изображение.

Планът не означава, че всеки обект, навлязъл в зоната, ще бъде свалян автоматично. Решението ще зависи от събраните данни и оценката на конкретната въздушна заплаха.

Поводът за промяната

Въвеждането на новите правила идва след инцидент от 20 ноември, когато по време на масирана руска атака срещу Украйна три руски въздушни обекта са навлезли на полска територия.

Тогава министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш съобщи, че няма пострадали и не са постъпвали данни за повредена инфраструктура. Полските военни не са открили огън, тъй като според командването не са били изпълнени всички необходими условия за това.

Предстоящото разпореждане трябва да определи режима на зоната и да даде на полските сили по-ясна рамка при действия срещу неидентифицирани въздушни обекти край източната граница.

Източници: obozrevatel.com, gazetaprawna.pl